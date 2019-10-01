Курс доллара снизился на Мосбирже до 64,81 рубля

Курс американского доллара к рублю снизился на момент открытия торгов на Мосбирже в сравнении с закрытием предыдущего торгового дня на 16,75 копейки до 64,8075 рубля.



Европейская валюта, согласно данным Мосбиржи, также снизилась на 6,25 копейки до 71,1925 рубля.



Индекс Мосбиржи на момент открытия торгов вырос по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,09% и составляет 2721,76 пункта.



Индекс РТС опустился на 0,05% до отметки в 1319,64 пункта.