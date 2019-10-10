Если Facebook не запустит Libra, это должен будет сделать кто-то другой Сегодня в 15:17 Финансовые рынки 89 Васильева Елена 1 Изображение

В очередной раз недоверие Капитолийского холма к этой инициативе демонстрировалось в среду утром, во время выступления генерального директора Facebook Марка Цукерберга перед Комитетом Палаты представителей США по финансовым услугам.



Конгрессмены могут не доверять Facebook из-за прошлого поведения компании. Они могут даже испытывать беспокойство по поводу того, что фирмы Big Tech, обладающая огромными объемами данных клиентов, становятся участником рынка финансовых услуг. Но если планы по запуску Libra так и не осуществятся, аналогичная инициатива срочно должна занять ее место, чтобы увеличить глобальную финансовую доступность. Без легкого доступа к платежам и кредитам люди, живущие в странах с низким и средним уровнем дохода, вынуждены будут бороться за развитие бизнеса и наращивание капитала, необходимых для соответствия уровню жизни богатых стран.



Ассоциация Libra была представлена в июне как сеть с собственной валютой, которую можно использовать для платежей и других транзакций. Члены Ассоциации Libra, в которую войдут Facebook и ее 27 корпоративных партнеров, обеспечат каждую единицу Libra финансовыми активами, деноминированными в сочетании стабильных национальных валют, таких как доллар США и евро. Это поможет предотвратить колебания стоимости Libra в отличие от других цифровых валют, таких как биткоин. Участники также будут проверять транзакции и предлагать продукты на основе Libra, такие как цифровые кошельки.



Но ведущая роль Facebook в этой инициативе сразу же вызвала политический удар по Libra из-за огромного размера компании, ее прошлого использования данных клиентов и ее недавнего участия в спорных голосованиях, таких как президентские выборы в США 2016 года. Член комитета по финансовым услугам Палаты представителей Максин Уотерс призвала Facebook объявить мораторий на проект. Сенатор Шеррод Браун, ведущий демократ банковского комитета Сената, назвал Libra «новой рискованной криптовалютой [снятой] со счета в швейцарском банке». Браун и сенатор, представляющий штат Гавайи, Брайан Шатц ранее в этом месяце отправили резкие письма партнерам Ассоциации Libra, Stripe, Visa и Mastercard, которые через несколько дней объявили о своем решении отказаться от участия в проекте.



Великий парадокс общественного отклика на появление Libra заключается в том, что то, что многие считают угрозой, также является самым большим плюсом проекта. Огромная сеть Facebook насчитывает 2,4 миллиарда активных пользователей и будет дополнена сотнями миллионов клиентов от партнеров Libra. Чем больше размер платежной сети, тем привлекательнее она становится для других потенциальных пользователей. Это, конечно, верно и для валюты. Libra будут полагаться на свою огромную пользовательскую сеть, чтобы компенсировать тот факт, что стоимость каждой единицы Libra будет колебаться по сравнению с национальной валютой, которую люди используют ежедневно.



Ассоциация Libra стремится обеспечить доверие к сети, поддерживая каждую единицу Libra относительно безопасными активами, такими как банковские депозиты и государственные облигации стабильных стран. Процентный доход от суверенных облигаций, принадлежащих Libra, будет субсидировать платежи в сети Libra, что, как надеются сторонники проекта, будет способствовать дальнейшему принятию новой цифровой валюты.



Самые дорогие платежи сегодня являются международными: денежные переводы иммигрантов в развивающиеся страны, денежные переводы из политически нестабильной и высокоинфляционной экономики на более стабильные рынки и платежи за товары, купленные за границей. Кроме того, хотя доллар США является глобальной резервной валютой сегодня, в будущем ситуация может и измениться. Создание корзины валют является одним из способов сделать платежную сеть, подобную Libra, привлекательной на международном уровне и способной оставаться полезной в будущем в случае падения доллара США.



Для сторонников большей финансовой доступности у Libra есть дополнительное преимущество, связывающее платежи напрямую с мобильными технологиями. Всемирный банк считает, что две трети взрослых, не имеющих банковских счетов, имеют мобильный телефон. Существующие услуги мобильных платежей мало полезны для тех, кто не пользуется услугами банков, поскольку для них требуется банковский счет или дебетовая карта. С другой стороны, мобильные денежные счета, такие как цифровые кошельки, которые будут работать в сети Libra, могут многое сделать для облегчения доступа к основным финансовым услугам за счет людей, на данный момент исключенных из финансовой системы.



Как отметил Всемирный банк в своем последнем отчете по базе данных Findex, в котором отслеживаются тенденции владения учетными записями во всем мире, мобильные денежные счета способствовали расширению доступа к финансовым услугам в Африке, а также в некоторых частях Азии и Латинской Америки. Только с 2014 по 2017 год таким странам, как Буркина-Фасо, Сенегал и Зимбабве, удалось удвоить и утроить свои показатели финансовой доступности – во многом благодаря мобильным счетам. Такая валюта, как Libra, существующая отдельно от правительства и управляемая независимо, могла бы помочь сотням миллионов небанковских компаний в мире достичь не только удобства, но и финансовой безопасности.



Богатые страны также могут извлечь выгоду из Libra. Несмотря на то, что Америка является лидером в сфере финансовых услуг, ее проблема, связанная с недоступностью банковских услуг, в последние годы только частично уменьшилась: с 7,7% домохозяйств, не имеющих банковских счетов, в 2009 году до 6,5% в 2017 году. Принятые после 2008 года правила, которые были введены в действие после финансового кризиса, привели к существенному увеличению сборов за обслуживание счета, что делает содержание банковских счетов менее доступным для американцев с низким доходом. Законы, направленные на пресечение отмывания денег, побудили банки отказаться от бизнеса с определенными клиентами. Высокие сборы, которые иммигранты с низким доходом в настоящее время платят за отправку денег за границу, являются еще одной причиной приветствовать такие инновации, как дороже для американцев с низким доходом, для содействия финансовой доступности.



Прогрессивные политики, такие как Уотерс и Браун, утверждают, что финансовая доступность является приоритетом. Тем не менее, до тех пор, пока Конгресс не готов рассмотреть серьезные изменения в действующем банковском законодательстве и регуляторной политике, которую он проводит, инновации в области небанковских платежей, такие как дороже для американцев с низким доходом, остаются одним из немногих спасательных кругов для людей, не пользующихся услугами банковской системы. Политики, даже те, кто стремится отпугнуть Facebook от предоставления платежей, должны подумать о последствиях, которые их неприятие риска будет иметь для наиболее уязвимых слоев населения.



Если Libra в конечном итоге так и не появятся, нам все равно понадобится нечто подобное.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Песков: в Кремле о преемнике президента «никто не думает» Сегодня в 16:07 Государство Moody’s считает российскую экономику слабой Сегодня в 15:38 Экономика и бюджет Комитет ГД отклонил приравнивающие к табачным изделиям электронные сигареты поправки Сегодня в 13:21 Государство В Сбербанке опровергли сообщения СМИ о продаже персональных данных клиентов в интернете Сегодня в 12:22 Банки и кредитование