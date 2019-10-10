Бесконечная сага о Brexit – это кошмар для бизнеса

Представители деловых кругов выражали осторожный оптимизм по поводу того, что премьер-министр Борис Джонсон устранит непосредственную угрозу разрыва с Европейским союзом без торгового соглашения, протолкнув свою сделку по Brexit через парламент Великобритании в преддверии последнего срока выхода, установленного на 31 октября. Он не смог добиться одобрения согласованной с Европой сделки, вместо этого добившись нового продления срока Brexit от Брюсселя, требуя проведения всеобщих выборов в Великобритании 12 декабря.



Завершенная сделка по Brexit, даже та, которая нанесла бы ущерб экономике, установив новые торговые барьеры между Великобританией и ее крупнейшим экспортным рынком, дала бы предприятиям определенную политическую уверенность, к которой они стремились. Это, в свою очередь, могло бы побудить руководителей компаний начать тратить больше денег на оборудование, модернизацию заводов и расширение производства, которые были отложены из-за неопределенности в отношении Brexit.



Отказавшись от сделки в пользу выборов, Джонсон снова поверг британский бизнес в мрак неопределенности относительно будущих условий торговли с Европейским союзом и остальным миром.



Руководители предприятий должны теперь рассматривать широкий диапазон результатов подобного развития событий: британские законодатели могут предоставить Джонсону возможность провести всеобщие выборы, а могут и не предоставить; Джонсон может победить на выборах или быть заменен на посту премьер-министра лидером лейбористской партии Джереми Корбином. Соглашение, заключенное Джонсоном с Европейским союзом, в конечном итоге может быть одобрено британским парламентом, или оно может занять место «под сукном» рядом с тем, что было согласовано его предшественницей Терезой Мэй.



В чем можно быть полностью уверенными – это еще одна задержка Brexit и еще больше вредного экономического влияния. В понедельник Европейский союз одобрил перенос срока Brexit на 31 января.



«Задержка ... не является огромным ударом для экономики, но, продлевая неопределенность, она становится дополнительным тормозом», - написал на прошлой неделе в своем исследовании Пол Дейлс, главный специалист по экономике Великобритании в Capital Economics, консалтинге по экономическим исследованиям, базирующемся в Лондоне.



Согласно данным исследования, проведенного Capital Economics, Британия может оказаться в ситуации, когда «правительство зомби» способствует «экономике зомби и фунту зомби». По оценкам экономистов группы, экономика Великобритании, которая впервые за семь лет во втором квартале сократилась, будет отличаться вялым ростом примерно на 1% в 2020 году.



Более трех лет неопределенности уже дали о себе знать. Согласно данным правительства Великобритании, рост инвестиций в бизнес снижался в течение пяти из последних шести кварталов подряд. Исследователи из Стэнфордского университета и Банка Англии обнаружили, что неопределенность, вызванная Brexit, привела к сокращению инвестиций примерно на 11% и снижению производительности на 5% за три года, прошедшие после референдума о выходе из еврозоны, состоявшегося в июне 2016 года.



Производство пострадало особенно сильно. По данным торговой группы Make UK, почти две трети производителей говорят, что задержки и неопределенность с Brexit оказали прямое негативное влияние на уровень их прибыли за последние два года.



По оценкам Британского общества автопроизводителей и трейдеров, инвестиции в автомобильный сектор сократились на 70% и составили всего 90 млн фунтов стерлингов (115 млн долларов США) в первые шесть месяцев этого года. Иностранные автопроизводители, которые использовали Британию в качестве плацдарма для остальной Европы, тем временем сократили свои обязательства в этой стране.



Honda планирует закрыть крупный завод в Англии, на котором работают 3500 человек. Nissan отказался от планов по созданию своего нового внедорожника X-Trail на своем заводе в Сандерленде. Их специалисты утверждают, что неуверенность в отношении Brexit была частично виновата в сложившейся ситуации. Французский автопроизводитель PSA предупредил, что продолжение производства Vauxhall и Opel Astra в Великобритании зависит от условий торговли страны после Brexit.



В целом, компании, вероятно, столкнутся с неопределенностью продолжительностью не менее четырех с половиной лет в отношении торговли Великобритании с Европейским союзом. Даже соглашение о Brexit, заключенное Джонсоном, включает переходный период до конца 2020 года, который призван дать Великобритании время для переговоров по новому торговому соглашению с европейским блоком.



Одна большая проблема: это, вероятно, не оставит достаточно времени для решения огромного количества сложных вопросов, которые будут включены в новое торговое соглашение, что повышает вероятность того, что Великобритания в конечном итоге вырвется из блока в конце 2020 года так и не согласовав все условия, необходимые для эффективного экономического роста после Brexit. Для бизнеса этот результат будет даже хуже, чем уже существующий огромный уровень неопределенности.



По материалам www.edition.cnn.com