Грядущие выборы в Великобритании – задача со многими неизвестными для инвесторов 4 ноября в 14:36 Финансовые рынки 367 Васильева Елена 1 Изображение

Трейдерам грозят недели беспокойства перед 12 декабря, когда Соединенное Королевство проведет свои третьи всеобщие выборы за четыре года. Голосование может закончить трехлетний период неопределенности с выходом Великобритании из Евросоюза или же еще больше погрузит политическую систему страны в хаос.



Каждый потенциальный результат связан с рисками для инвесторов. Один сценарий – это другой парламент, вновь неспособный к принятию решений, и снова не будет продвижения вперед в процессе Brexit. Или премьер-министр Борис Джонсон может получить большинство, вновь пробудив в обществе страхи перед разрушительным разрывом с Европейским союзом. Голосование также может привести к власти левое правительство, которым будет руководить глава лейбористской партии Джереми Корбин, что, как опасаются инвесторы, приведет к серьезным структурным изменениям в экономике Великобритании.



«Ни на что не рассчитывайте в свете предстоящих выборов», - предупредил клиентов во вторник Брайан Хиллиард, главный британский экономист в Société Générale. «Просто спросите Терезу Мэй», - добавил он, имея в виду бывшего премьер-министра, которая проиграла на рискованных досрочных выборах в 2017 году.



Преимущество Джонсона



Консерваторы Джонсона имеют твердое преимущество перед лейбористской партией Корбина в предварительных опросах общественного мнения. Но британская общественность резко разделена по поводу Brexit, в результате чего многие избиратели и даже некоторые политики склонны резко менять свои политические предпочтения. Фунт эффективно торгуется без изменений, так как трейдеры ждут, когда предвыборная компания достигнет своего пика.



Перспектива победы Джонсона не настолько потрясает инвесторов, как несколько недель назад. Это потому, что премьер-министр заключил сделку Brexit с Европейским союзом до того, как объявил о выборах, и якобы проведет предвыборную кампанию под знаком проведения своего соглашения с ЕС через парламент Великобритании. Тот факт, что Европейский союз согласился вновь продлить срок действия Brexit до 31 января, обеспечивает премьеру дополнительную поддержку.



«Скорее всего, Борису Джонсону не удастся провести предвыборную кампанию под знаком жесткого Brexit», - сказал старший экономист Berenberg Bank Каллум Пикеринг. Он ожидает, что Джонсон спокойно получит парламентское большинство, а впоследствии получит и одобрение своей сделки с ЕС.



Пикеринг рассматривает это как наиболее благоприятный исход для инвесторов, поскольку консервативное большинство расчистит путь для стимулирования рынка дерегулирования, а также для налогового стимулирования расходов на инфраструктуру и возможных сокращений налогов.



Но победа Джонсона, за которой, скорее всего, последует быстрый Брексит в январе, также создает и дополнительные риски. С одной стороны, сделка, которую он заключил с Европейским союзом, в конечном итоге создаст значительные торговые барьеры для многих компаний, работающих в Соединенном Королевстве, нанося ущерб бизнесу, который в противном случае был бы подкреплен его политикой.



Кроме того, Британия, возможно, не сможет решить огромное количество сложных торговых вопросов, которые необходимо будет решить к концу 2020 года, когда истечет переходный период, предусмотренный сделкой Джонсона. Это повышает вероятность того, что Великобритания может начать торговать со своим крупнейшим экспортным рынком на весьма неблагоприятных для нее условиях.



С другой стороны...



Для инвесторов, которые уже сталкиваются с британской экономикой на грани рецессии, любые альтернативы явно не выглядят лучше.



Лейбористская партия, в случае ее прихода к власти, может принять решение о проведении второго референдума, который может полностью изменить ход Брексит. Это привело бы к росту фунта и других британских активов. (Фунт в настоящее время торгуется ниже $1,29. До первого референдума в 2016 году он был близок к $1,50.)



Но лейбористская партия Корбина ужасает некоторых представителей делового сообщества. В самом последнем манифесте партии от 2017 года говорится, что она «перестроит» регулирование финансовой системы и национализирует определенные «ключевые» коммунальные предприятия. Корбин обязался вынудить крупные компании предоставить работникам не менее трети мест в советах директоров и укрепить права профсоюзов на ведение переговоров.



«Экономика и финансовые рынки могут либо столкнуться с сочетанием жесткой по отношению к Brexit и дружественной по отношению к бизнесу политики при консерваторах, либо мягкой политики по Brexit и недружественной к бизнесу политики лейбористов», - написал во вторник главный экономист британской компании Capital Economics Пол Дейлс в своей исследовательской записке. Он сказал: «Это ограничивает преимущества акций и фунта независимо от результатов выборов».



Дейлс считает, что, если лейбористы получат большинство, Brexit будет отсрочен и после 31 января, после чего есть 50% -ная вероятность того, что партия заключит сделку, которая поддержит более тесные связи с Европейским союзом, и 50% -ная вероятность повторного референдума.



Расчеты выглядят кардинально иначе, если лейбористы не получат большинства и вынуждены будут сотрудничать либо с либеральными демократами, либо с шотландской национальной партией. Это может смягчить масштаб некоторых реформ Корбина.



Есть также угроза создания другого парламента, в котором ни одна партия не получит большинство. Это еще больше запутало бы картину процесса Brexit и означало бы дополнительные годы неопределенности.



«Мы не можем исключить возможность того, что всеобщие выборы в декабре создадут еще один парламент, в котором Консервативная партия лидирует с небольшим количеством мест, не имея рабочего большинства», - написал экономист Goldman Sachs Адриан Пол в записке для клиентов в среду. И что в результате? Только лишние движения, которые снова приведут к «такому же тупику».



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Китай снижает ключевую процентную ставку на фоне роста азиатских рынков Сегодня в 15:16 Финансовые рынки МЭР расширит поддержку экспорта предприятий-участников нацпроекта по производительности Сегодня в 14:25 Бизнес В Альфа-банке расследуют утечку данных клиентов Сегодня в 14:00 Банки и кредитование В Роспотребнадзоре назвали основные факторы риска для заемщиков Сегодня в 13:12 Банки и кредитование