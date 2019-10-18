Китай снижает ключевую процентную ставку на фоне роста азиатских рынков Сегодня в 15:16 Финансовые рынки 23 Васильева Елена 1 Изображение

Между тем азиатские рынки в целом демонстрируют тенденцию к росту, поскольку инвесторы «переваривали» последние новости о торговых переговорах США и Китая. Инвесторы также проигнорировали неутешительные экономические данные из Китая и Гонконга.



Японский Nikkei вырос почти на 1,8%, а южнокорейский Kospi вырос на 0,6%. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,5%.



Центральный банк Китая снижает ключевую ставку по кредитам



Народный банк Китая снизил годовую ставку, по которой он кредитует банки по программе среднесрочного кредитования, с 3,30% до 3,25%. По словам Джулиана Эванса-Притчарда, старшего специалиста по китайской экономике в консалтинге по экономическим исследованиям Capital Economics, это было первое снижение этого показателя с тех пор, как оно было введено три года назад.



Эванс-Притчард также отметил, что сокращение указывает на то, что Китай начинает предпринимать более прямые шаги для снижения затрат по займам, и предположил, что центральный банк может провести еще большее снижение ставок в будущем.



«Сокращение вполне может предшествовать снижению ставок по остальным кредитным ресурсам НБК», - пишет Эванс-Причард в исследовательской записке, добавляя, что политические решения «имеют тенденцию двигаться в тандеме».



Он также сказал, что сокращение должно привести к снижению основной кредитной ставки. Недавно Китай представил основную кредитную ставку в качестве инструмента для постепенной замены существующей фиксированной базовой ставки кредитования и облегчения для компаний заимствования денег.



Предполагается, что основная кредитная ставка, которая станет новым ориентиром для банков для определения цены кредитов, будет лучше отражать изменения рыночных ставок.



В последние месяцы Китай предпринял несколько шагов для поддержки своей замедляющейся экономики, и аналитики неоднократно отмечали, что могут быть приняты и более агрессивные меры. Между тем китайские чиновники заявили, что у них достаточно инструментов, чтобы поддерживать экономику по мере необходимости.



Новые экономические данные показывают, что рост все еще слишком медленный. Сектор услуг Китая рос самыми слабыми темпами за последние восемь месяцев, согласно данным частного опроса, опубликованным во вторник медиа-группой Caixin и исследовательской фирмой Markit.



Индекс деловой активности снизился, по данным Caixin и Markit до 51,1 в октябре с 51,3 в сентябре. Это самый низкий показатель с февраля текущего года.



Но последствия, по мнению Джеффри Халли, аналитика рынка из исследовательской компании Oanda, «должны быть ограничены» для инвесторов. Он сказал, что рынки вместо этого сконцентрируются на данных по промышленному индексу деловой активности и его потенциалу восстановления, если в ближайшее время будет подписана временная торговая сделка.



Рынки растут в надежде на окончание торговой войны



Новые отчеты, опубликованные во вторник, дали основания для надежды на положительный исход американо-китайских торговых переговоров. Газета Financial Times сообщила, что чиновники администрации Трампа обсуждают вопрос об отмене некоторых существующих пошлин на китайские товары, чтобы помочь заключить временную сделку, которая приостановит торговую войну с Пекином уже в этом месяце.



Эта новость привела к росту рынков по всему миру. Позже в тот же день Wall Street Journal сообщил, что и Соединенные Штаты, и Китай «активно рассматривают» возможность отмены тарифов.



Представители администрации американского президента сообщили CNN, что Соединенные Штаты оценивают текущие пошлины, чтобы завершить «первую фазу» торговой сделки, однако никаких решений принято не было, кроме того, что было объявлено о снижении тарифов в прошлом месяце.



Во вторник в Шанхае президент Китая Си Цзиньпин выступил на экономическом форуме, в ходе которого он вновь подчеркнул приверженность Пекина многосторонней глобальной торговой системе и более интегрированной глобальной экономике. Он также пообещал еще больше открыть китайский рынок и улучшить его деловую среду.



Одним из ключевых сообщений на этом мероприятии «является то, что Китай остается открытым для бизнеса», - сказал Стюарт Тейт, глава коммерческого банка HSBC в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



«В ходе состоявшегося диалога была подчеркнута важность снижения тарифов и создания новых зон свободной торговли. Это музыка для ушей азиатских компаний», - сказал он.



Данные из Гонконга разочаровывают



Тем временем в Гонконге снизились данные производственного рынка. Рост производства в производственном секторе финансового центра упал в октябре, что является последним признаком того, что пять месяцев массовых протестов сильно ударили по экономике Гонконга.



Последний показатель индекса деловой активности (PMI) упал до 39,3 в октябре с 41,5 в сентябре, согласно данным, опубликованным исследовательской фирмой IHS Markit. Протесты подтолкнули Гонконг к его первой рецессии после мирового финансового кризиса.



Анализ IHS Markit демонстрирует, что темпы снижения деловой активности были самыми быстрыми с момента начала экономических наблюдений более 21 года назад.



Неопределенность, связанная с разрешением политического кризиса, «вероятно, будет означать, что индекс Hang Seng превзойдет остальные страны региона в обозримом будущем, особенно некоторые из их крупных банков», - сказал сказал Джеффри Халли, аналитик рынка из исследовательской компании Oanda.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также МЭР расширит поддержку экспорта предприятий-участников нацпроекта по производительности Сегодня в 14:25 Бизнес В Альфа-банке расследуют утечку данных клиентов Сегодня в 14:00 Банки и кредитование В Роспотребнадзоре назвали основные факторы риска для заемщиков Сегодня в 13:12 Банки и кредитование Медведев заявил, что нельзя называть защиту своей территории «участием в чужих войнах» 4 ноября в 18:23 Внешняя политика