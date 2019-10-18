Президентские выборы в США всего через год. Что это значит для финансового рынка? 6 ноября в 13:27 Финансовые рынки 181 Васильева Елена 1 Изображение

Опыт всех предыдущих выборов показывает, что в первой половине 2020 года рынок будет нестабильным, но в конечном итоге он успокоится, когда станет ясно, кто станет кандидатом от демократов. И после того, как предвыборная пыль уляжется, рынок, вероятнее всего, вернется к своей нормальной работе, как это обычно и происходит на Уолл-стрит.



«Годы проведения выборов полны неопределенности. Эта неопределенность однозначно может повлиять на объемы инвестиций в 2020 году, - заявил Джон Лафордж, глава отдела стратегии розничных активов инвестиционного института Wells Fargo в недавнем отчете. – Курсы облигаций и акций исторически снижаются в первой половине года проведения выборов, а затем демонстрируют рост позже в течение года, когда рассеется предвыборная неопределенность».



Согласно его отчету, в период президентских выборов с 1900 года среднее падение доходности индекса Доу Джонса составляло 7,6%, а в 70% случаев она возвращалась к предыдущим показателям сразу же по окончании каждых из 30 прошедших за это время выборов.



Хотя удар по рынку во второй половине президентского цикла можно считать нормой, вряд ли настоящее время можно считать абсолютно нормальным.



Ведущие демократы могут разгромить американские компании



Выборы 2020 года могут натолкнуть демократов на политику анти-большого бизнеса (Элизабет Уоррен или Берни Сандерс), выступающую против действующего президента, который начал торговую войну с Китаем, нападает на корпоративную Америку в Твиттере и угрожает большим регулированием для крупных фармацевтических корпораций и технологических гигантов, таких как Amazon, Facebook, владелец Google, Alphabet, и Apple.



Гонка между Уорреном и Трампом может серьезно напугать инвесторов. Уоррен был бы плох для рынков и экономики, потому что она демонизирует богатых, сказал менеджер фонда миллиардеров Леон Куперман в недавнем интервью CNBC. Тем не менее, он также призвал президента не баллотироваться на переизбрание, заявив, что Трамп сосредоточен только на своих интересах, а не на всей стране.



Куперман не одинок в беспокойстве по поводу разборок 2020 года между Трампом и прогрессивными демократами.



«У кандидатов от Демократической партии есть большая повестка дня, связанная с более широкими государственными полномочиями в регулировании рынка, большим вмешательством в планирование бизнеса и, возможно, более высокими налогами», - сказал Кристофер Смарт, главный глобальный стратег международной фирмы по управлению инвестициями Barings в интервью CNN Business.



Любой шаг со стороны президента-демократа откатить снижение корпоративного налога Трампа может стать проблемой, заявили стратеги по управлению акциями банка Goldman Sachs в своем недавнем отчете.



Аналитики Goldman подсчитали, что повышение эффективной налоговой ставки с 18% до 26% приведет к снижению корпоративной прибыли в 2021 году на 11%, что приведет к снижению стоимости акций.



Но президент Трамп – тоже не лучший вариант



Тем не менее, переизбрание Трампа также может быть не самым благоприятным для рынка результатом, особенно, если он еще усилит свою протекционистскую торговую политику и продолжит свои атаки на медицинские и технологические корпорации.



«Есть президент, который создает сложную бизнес-среду с перебоями в глобальной цепочке поставок. И у Трампа есть план снизить цены на лекарства и заставить крупные технологические компании стать более подконтрольными», - сказал Кристофер Смарт из Barings.



Но вероятность того, что Трампа смогут отстранить от должности посредством импичмента и заменить вице-президентом Майком Пенсом, пусть и отдаленная, также тревожит.



Процедура импичмента и изменения в Вашингтоне в целом «не могут рассматриваться как исключительно политический театр боевых действий, не имеющий важных последствий для рынков», говорится в недавнем отчете группы исследователей рынка акций с фиксированным доходом.



«В какой-то момент рынкам активов – как фондовым, так и с фиксированным доходом – может потребоваться заплатить определенную цену за выживание в условиях политической неопределенности и изменений в политической повестке дня», - считают аналитики Putnam.



Тем не менее, большинство аналитиков и стратегов считают, что шансы на то, что демократы получат контроль над Сенатом в 2020 году, невелики, даже если они сохранят большинство в Палате представителей и в конечном итоге выиграют Овальный кабинет. Вероятность значительных политических изменений в Вашингтоне в таком случае останется несколько отдаленной.



Байден лучше всего подходит для рынка?



Так есть ли какой-нибудь результат, который благоприятствует развитию финансовых рынков? Джо Байден, кажется, лучший выбор для Уолл-стрит среди нынешних кандидатов от демократов.



Алисия Левин, главный стратег компании BNY Mellon Investment Management, сказала CNN Business, что представители бизнес-кругов по-прежнему считают Байдена наиболее вероятным кандидатом от демократов, и что инвесторы не слишком беспокоятся о шансах Уоррен или Сандерса.



В противном случае, сказал Левин, акции, вероятно, не были бы на рекордных максимумах уже сейчас. «Инвесторы сейчас оценивают благоприятные для рынка результаты выборов – либо победу Трампа, либо победу центристов, таких как Байден. Рынок считает, что Элизабет Уоррен или Берни Сандерс могут быть не столь успешными в колеблющихся штатах», - сказала она.



Кристофер Смарт из компании Barings также отметил, что инвесторы ориентируются не только на президентскую политику США. Многие другие факторы могут поддержать текущий рост финансовых рынков – даже если Трамп и его возможный оппонент неприятно удивят инвесторов.



«Сочетание более низких процентных ставок, оживления экономики Китая и устойчивого потребительского спроса в США может привести к росту цен на акции в течение следующих 12 месяцев, - говорится в сообщении Кристофера Смарта. - Но это совершенно не зависит от любого из демократических кандидатов в президенты или же действующего республиканца».



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Минэкономразвития прогнозирует уровень годовой инфляции в ноябре в России в 3,5-3,6% 6 ноября в 18:29 Финансовые рынки Facebook: 100 разработчиков приложений получали нелегальный доступ к пользовательским данными в течение нескольких месяцев 6 ноября в 17:22 Общество Страховое сообщество теряет участников 6 ноября в 16:50 Страхование Минтруд расширяет программу профессиональной переподготовки граждан старшего возраста 6 ноября в 16:20 Образование