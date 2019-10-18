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Минэкономразвития прогнозирует уровень годовой инфляции в ноябре в России в 3,5-3,6%
6 ноября в 18:29 Финансовые рынки 0 101 Васильева Елена
Минэкономразвития прогнозирует, что уровень инфляции в годовом выражении составит по итогам текущего месяца 3,5-3,6%, а в декабре ожидается ее замедление до уровня в 3-3,3%. Инфляция в месячном выражении в ноябре будет находиться на уровне 0,3%. Данный прогноз опубликован министерством в обзоре «Картина инфляции. Ноябрь 2019 года».
В октябре замедлился рост стоимости потребительских товаров в годовом выражении до 3,75% с сентябрьского показателя в 3,99%.
В обзоре сказано: «С учетом сложившихся тенденций, а также ввиду высокой базы прошлого года (рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% в месячном выражении), ожидается снижение инфляции в диапазон 3-3,3% в годовом выражении в декабре».
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