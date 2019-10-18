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ЦБ РФ заявляет о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

7 ноября в 13:21 Финансовые рынки 0 168 Васильева Елена
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Регулятор видит перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки в свете текущей экономической ситуации. Об этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила в Госдуме.

Она сказала: «С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения. И даже вечно беспокоящие нас инфляционные ожидания населения сейчас снижаются. Но, конечно же, мы не будем принимать решение автоматически, торопясь опустить ставку как можно ниже».

Глава Центробанка подчеркнула, что накануне каждого заседания совета директоров будет оцениваться влияние прошлых решений о снижении ключевой ставки на инфляцию. Будут также учитываться данные о состоянии глобальной и российской экономик, инфляционные риски, а также принятые в сфере бюджетной политики решения.

В конце октября, впервые с декабря 2017 года, Банком России было принято решение о снижении ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) на фоне снижения темпов инфляции, что составило 6,5%.
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