Американцы накопили долгов на рекордные 14 триллионов долларов 14 ноября в 17:38 Финансовые рынки 179 Васильева Елена 1 Изображение

Американские домохозяйства сейчас накопили рекордные 14 триллионов долларов в ипотеке, кредитных картах, студенческих займах и других формах долга.



Долги домохозяйств выросли на 0,7% в третьем квартале, сообщил в среду Федеральный резерв Нью-Йорка, продолжая пятилетний рост, вызванный низким уровнем безработицы, сильным доверием потребителей и низкими затратами на кредиты.



Потребительский долг сейчас примерно на 1,3 триллиона долларов выше, чем предыдущий пиковый показатель, установленный в 2008 году, хотя эти цифры не скорректированы ни на инфляцию, ни на больший объем современной экономики. Долг домохозяйств вырос примерно на 25% по сравнению с минимумом после кризиса, равным 12,7 трлн.



Ипотека остается крупнейшей частью долга американцев, составляющая 9,44 трлн. Это на 31 млрд долларов, или 0,3% выше, по сравнению с концом второго квартала, по данным Федерального резерва Нью-Йорка.



Студенческие кредиты выросли на 1,4% до 1,5 триллиона долларов, а объемы задолженности по кредитным картам выросли на 13 миллиардов долларов в третьем квартале.



Все эти заимствования, особенно кредитные карты и ипотека, поддерживают потребительские расходы – наиболее значительную составляющую часть современной экономики США. Но этот долг также будет труднее погасить во время следующей рецессии, когда безработица возрастет.



Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил в среду, что уровень долга достиг «исторического пика», но дал понять, что он не особенно обеспокоен потребительскими кредитами.



«Отношение заимствований домохозяйств к доходам низкое по сравнению с докризисным уровнем и в последние годы постепенно снижается», - сказал Пауэлл законодателям на Капитолийском холме.



Однако Питер Буквар, директор по инвестициям в компании Bleakley Advisory Group, задал вопрос в записке для клиентов в среду, является ли середина 2000-х годов, период, отмеченный историческим экономическим пузырем на рынке жилья, лучшим ориентиром. Буквар отметил, что задолженность домохозяйств по отношению к доходам остается «намного выше» уровней 1980-х и 1990-х годов.



Тем не менее, экономика США намного сильнее, чем она была в предыдущие десятилетия, что означает, что она, вероятно, сможет справиться и с большей суммой долга.



Согласно данным Федерального резерва Сент-Луиса, отношение долга домохозяйств к ВВП во втором квартале составило 76%. Это значительно ниже недавнего пика почти в 100% в 2009 году.



Дешевые кредиты будут стимулировать наращивание объема долгов



В последние месяцы стоимость заимствований упала, поскольку ФРС три раза подряд снижала процентные ставки, чтобы бороться с замедлением экономического роста в стране и за рубежом. Такое снижение ставок позволяет домохозяйствам и предприятиям дешевле кредитоваться и рефинансировать уже существующие долги. Эти легкие деньги могут в конечном итоге еще увеличить долг США.



«Полученные данные свидетельствуют о том, что домохозяйства используют низкую процентную ставку для получения кредитов», - заявил в заявлении научный сотрудник ФРС Нью-Йорка Донхун Ли.



Буквар, в свою очередь, сказал, что слушать разговоры Пауэлла о растущем частном долге США «все равно что слушать бармена, который раздает напитки всю ночь, а затем спрашивает, почему все пьяны в конце вечеринки».



Хорошая новость заключается в том, что все меньше американцев инициируют процедуру банкротства.



Около 186 000 потребителей добавили запись о банкротстве в свой кредитный отчет в третьем квартале, по сравнению с 215 000 за тот же период 2018 года, сообщила ФРС в Нью-Йорке.



Тем не менее, несмотря на исторически низкий уровень безработицы, ФРС в Нью-Йорке заявила, что уровень просроченных платежей возрастает. По состоянию на конец третьего квартала просроченная задолженность составила около 4,8%, по сравнению с 4,4% на конец второго квартала. Задолженность составляет около 667 млрд. долларов США, в том числе 424 млрд. долларов США – практически невозвратная, что является серьезным преступлением, в данную категорию входит задолженность, которая просрочена как минимум на 90 дней.



1,5 триллиона долларов студенческого долга



Студенческий долг продолжает оставаться больным местом.



Согласно данным ФРС Нью-Йорка, около 11% от 1,5 трлн. долларов студенческого долга США были просрочены более чем на 90 дней или абсолютно невозвратны. Это очень высокий показатель для любого типа кредита, он почти вдвое превышает уровень 2004 года, самого раннего года, за который сохранились отчеты.



Исследования показывают, что расовая принадлежность также может иметь значение.



По оценкам экономистов из ФРС Нью-Йорка, процент банкротств в традиционно черных сообществах в два раза выше, чем в сообществах, где большинство составляют белые. Специалисты заявляют, что эта разница в уровне погашения кредитной задолженности указывает на важность различий в доходах заемщиков в разных общинах.



Ставки по кредитным картам в последнее время достигли 17%, самого высокого уровня за последние 25 лет, что делает их самой дорогостоящей формой заимствования. Часть этого роста была вызвана жесткой конкуренцией, чтобы привлечь заемщиков наиболее привлекательными условиями.



«Условия становились все более и более выгодными. Вот почему теперь можно наблюдать компромисс между ставками, - сказала журналистам CNN Business Маргарет Кин, генеральный директор компании Synchrony Financial. – Потребители, откровенно говоря не всегда считаются с затратами».



По материалам www.edition.cnn.com/business Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Медведев: волонтерская деятельность должна засчитываться студентам в качестве практики 14 ноября в 19:45 Государство Комиссией Госдумы выявлены попытки внешнего вмешательства в 19 субъектах Федерации 14 ноября в 19:25 Государство Роскомнадзор потребовал объяснений у «ОТП банка» по поводу рассылки именных кредитных карт по почте 14 ноября в 19:06 Банки и кредитование Доллару предписали сокращение 14 ноября в 16:59 Экономика и бюджет