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Климатические изменения наносят непоправимый ущерб экономике

20 ноября в 16:31 Финансовые рынки 0 336 Васильева Елена
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К 2050 году изменение климата сократит экономику США на 1,1%, согласно отчету компании Economist Intelligence Unit (EIU), предоставляющей услуги по прогнозированию и консультированию посредством исследований и анализа, таких как ежемесячные страновые отчеты, пятилетние страновые экономические прогнозы, а также отчеты по обслуживанию страновых рисков и отраслевые отчеты.

То же самое относится и к экономике Северной Америки в целом, говорится в отчете. Природные катастрофы, такие как, например, лесные пожары и засухи, по-прежнему будут тормозить экономику с ухудшением климатических условий, и ситуация в дальнейшем будет только усложняться.

Тем не менее, ситуация в Соединенных Штатах выглядит сравнительно благополучной. Рост ВВП в Западной Европе в ближайшие 30 лет снизится на 1,7%, что ставит западноевропейский регион на второе место после Северной Америки.

Подготовка к изменению климата в этих регионах ведется гораздо быстрее и эффективнее, что делает их более устойчивыми. Более богатым и развитым странам легче справляться с натиском климатических проблем. Но быть богатым – это только часть решения проблемы борьбы с последствиями климатических изменений. Качество государственной политики в данном вопросе также имеет огромное значение.

Учреждения должны быть в состоянии адаптироваться к изменениям и внедрять эффективную политику смягчения последствий, чтобы дать экономике возможность оставаться стабильной перед лицом климатических проблем.

«Поэтому неэффективные государственные институты могут одновременно нанести ущерб экономическому росту и усугубить негативные последствия изменения климата», - говорится в докладе. Это может включать инвестиции в защиту от наводнений, хранение воды или общественную инфраструктуру.

Рост мирового ВВП к 2050 году снизится на 3% благодаря влиянию климатических изменений, а это означает, что развивающиеся страны будут нести основную нагрузку, не имея средств и достаточно эффективной государственной власти для минимизации последствий природных катастроф, вызванных изменением климата.

Согласно отчету EIU, Африка наиболее уязвима к негативным экономическим последствиям. Экономика континента сократится на 4,7% в течение следующих 30 лет. Этот регион уже сейчас находится в невыгодном положении, потому что средние температуры здесь выше, а уровень экономического развития ниже, чем, например, в США.

Латинская Америка и Ближний Восток также входят в тройку наименее устойчивых регионов. Азиатско-Тихоокеанский регион находится в середине рейтинга, с ожидаемым уровнем экономических потерь в 2,6% в результате изменения климата.

«Странам, как развитым, так и развивающимся, необходимо будет прилагать все больше усилий на внутреннем рынке для достижения своих целей в области адаптации и смягчения климатических последствий с целью уменьшения последствий экономических», - сказал директор по страновым экономическим прогнозам компании EIU Джон Фергюсон.

По материалам www.edition.cnn.com
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