Вскоре Huawei снова сможет покупать у некоторых поставщиков из США

Министерство торговли США объявило в среду, что предоставит «несколько лицензий» американским компаниям для продажи товаров китайскому технологическому гиганту Huawei.



Департамент также заявил, что будет отказывать в выдаче лицензий некоторым фирмам.



Huawei, крупнейшая в мире телекоммуникационная компания и один из лидирующих брендов на мировом рынке смартфонов, находится в черном торговом списке США уже более шести месяцев. Вашингтон заявляет, что компания представляет угрозу для национальной безопасности США, однако, компания Huawei неоднократно опровергала все подобные обвинения.



Администрация президента США ранее ввела ограничение, которым запретила американским компаниям поставлять ключевые технологии для Huawei.



Это был особенно болезненный удар по бизнесу смартфонов китайской компании, потому что это означало, что Google больше не сможет снабжать устройства Huawei мобильными сервисами, такими как Google Play Store. Компания Huawei была вынуждена выпустить свой последний флагманский телефон Mate 30 без доступа к популярным приложениям, таким как Google Maps, Uber или Facebook.



До введения запрета Huawei была в настолько выигрышном положении, что могла обогнать Samsung как крупнейшего в мире продавца смартфонов.



Теперь продажи смартфонов за рубежом резко упали. Они упали на 6% в последнем квартале по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, и эти проценты добавились к двузначному снижению уровня продаж, уже произошедшему во втором квартале.



Но, в общем, бизнес компании оказался в целом устойчивым в этом году. В прошлом месяце Huawei сообщила, что выручка увеличилась на 24% за первые девять месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.



Министерство торговли США не раскрывает, какие компании получат лицензии для возобновления продаж китайской компании.



Компания Huawei не ответила на запрос о комментариях, также отказались от комментариев и ключевые поставщики из США, такие как Google, Broadcom и Qualcomm, Microsoft и Intel.



Жест доброй воли из Вашингтона произошел всего через несколько дней после того, как Министерство торговли США продлило временную генеральную лицензию на продажи Huawei, чтобы китайская компания могла продолжать обслуживание сельских поставщиков услуг беспроводной связи в США.



Это также происходит из-за того, что официальные лица США и Китая пытаются заключить предварительную торговую сделку.



Президент Дональд Трамп усомнился в результатах переговоров в среду, заявив журналистам, что «Китай скорее согласится заключить торговую сделку, чем я».



На вопрос, почему Китай еще не согласился на сделку, президент ответил: «Потому что я не хотел этого делать».



По материалам www.edition.cnn.com