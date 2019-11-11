Азиатские рынки в коллапсе на фоне опасений по поводу срыва торговых переговоров

Гонконгский индекс Hang Seng кратко снизился на 2,2% в начале торгов. Он восстановил часть своих потерь позднее утром, а затем снова снизился на 1,6%. Японский Nikkei 225 снизился на 1,7%. Южнокорейский Kospi также упал на 1,4%. Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,2%.



Фондовые индексы США закрылись снижением в среду после того, как в сообщении агентства Reuters было заявлено, что США и Китай, возможно, не смогут заключить «первую фазу» соглашения о торговле, поскольку обе стороны вновь повысили свои требования.



Президент США Трамп заявил журналистам в среду после закрытия американских рынков, что он не готов заключить сделку с Китаем, потому что он не считает, что Китай «выходит на тот уровень», который ему нужен и будет достаточно выгодным для США.



Напряженность в отношениях между двумя странами также растет из-за политической ситуации в Гонконге.



В среду Китай решительно осудил принятие Сенатом США законопроекта о защите прав человека в Гонконге. Китай заявил, что потребуются «насильственные контрмеры», если Соединенные Штаты будут настаивать на этом законопроекте.



Американские фьючерсы продолжили падение во время азиатских торгов в четверг. Фьючерсы на Dow), S & P 500 и Nasdaq снизились на 0,2%.



По материалам www.edition.cnn.com