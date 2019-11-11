Регуляторы США вновь объявили китайские компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности

Постановление нацелено, в основном, на ограничение деятельности китайских компаний, в том числе Huawei и ZTE.



Решение Федеральная комиссия по связи запрещает американским компаниям использовать федеральные субсидии для покупки товаров у любых предприятий, включенных в новый черный список комиссии. Huawei и ZTE могут вскоре стать первыми компаниями в списке после того, как Федеральная комиссия по связи первоначально определила обе компании как угрозу национальной безопасности. Решение может вступить в законную силу в течение нескольких недель после официального опубликования результатов голосования в Федеральном реестре.



Новые правила знаменуют последнюю эскалацию Вашингтона против Huawei, которую американские политики обвиняют в угрозе национальной безопасности. Компания Huawei отрицает все обвинения. Но администрация Трампа все еще утверждает, что установка оборудования компании Huawei в мобильные сети США может позволить китайским шпионам подслушивать конфиденциальные сообщения на территории Соединенных Штатов.



Несколько небольших сельских операторов беспроводной связи в настоящее время используют оборудование Huawei и ZTE в своих сетях 4G LTE. Но происходит еще большая борьба за потенциальную роль Huawei в сетях 5G следующего поколения, которые, как ожидается, послужат основой для множества новых технологий, включая дистанционную медицину, автомобили с автономным управлением и многое другое. Радиоантенны и маршрутизаторы компании уже широко используются в новые сети 5G союзников Америки.



В противовес новым правилам, в компании Huawei заявили Федеральной комиссии по связи, что план комиссии неконституционен и нарушает права компании на надлежащую правовую процедуру – подобные заявления являются предвестниками возможного иска против федерального агентства. Компания использовала аналогичные аргументы в других судебных разбирательствах против правительства США.



По материалам www.edition.cnn.com