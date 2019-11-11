Китай только что заявил о готовности реформировать свои законы в области интеллектуальной собственности

В воскресенье в Пекине еще не обнародовали подробностей, хотя представители властей уже указывали, что Китай может ввести более строгую защиту прав ИС и ужесточить наказание для тех, кто их нарушает. Такие меры могут решить проблему, которую Вашингтон пытается решить уже целую вечность.



Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей обеспокоенности по поводу кражи технологий правительством Китая, что, по оценкам американских чиновников, обошлось экономике США в миллиарды долларов дохода и тысячи рабочих мест. Защита интеллектуальной собственности была одним из основных требований правительства США, поскольку две страны пытаются договориться о соглашении, чтобы положить конец разрушительной торговой войне.



Между тем китайские официальные лица неоднократно отвергали обвинения в том, что с иностранными компаниями обращаются несправедливо, утверждая, что любые переданные технические секреты являются частью соглашений, которые были взаимно согласованы.



Тем не менее, китайские чиновники пытались смягчить некоторые опасения правительства США по поводу ИС в прошлом, чтобы подтолкнуть обе страны к прекращению торговой войны и заключению соглашения. Теперь они, кажется, делают это снова.



«Китай определенно предлагает довольно привлекательные условия для перемирия», - сказал Стивен Иннес, главный стратег по вопросам развития рынка азиатского региона в компании AxiTrader.



Хотя Соединенные Штаты и Китай выразили надежду на то, что в скором времени может быть заключено торговое соглашение «первой фазы», ничего так и не было сделано. Частично проблема заключается в том, что Китай хочет, чтобы Соединенные Штаты отменили введенные пошлины, что Трамп неохотно одобрил.



Тем временем Соединенные Штаты хотят, чтобы Китай осуществил радикальные структурные изменения, в том числе значительное снижение роли государства в экономике, а также более конкретные способы защиты иностранной ИС. Эксперты отклонили некоторые из самых радикальных требований как маловероятные, поскольку они противоречат основным принципам работы правительства Китая.



Но в прошлом Пекин указывал, что он готов внести некоторые изменения, чтобы защитить иностранные компании, работающие в Китае. Например, в декабре прошлого года правительство пообещало принять новые меры, направленные на сохранение иностранной интеллектуальной собственности. Закон, содержащий эти правила, вступит в силу в следующем году.



Согласно правилам, принятым в воскресенье, Китай планирует изучить необходимость и целесообразность разработки основного закона об охране прав интеллектуальной собственности. Правительство также заявило, что оно значительно увеличит штрафы за кражу ИС и планирует использовать технологии для пресечения подобных противозаконных действий.



По словам Майкла Хьюсона, главного рыночного аналитика CMC Markets в Соединенном Королевстве, эти правила вряд ли приведут к заключению «первой фазы» соглашения между двумя странами. Но он сказал, что новость, кажется, «содержит перспективу» значительного прогресса, если первоначальная сделка фактически будет подписана.



Объявление, сделанное Китаем в воскресенье, также предполагает, что чиновники стремятся заключить соглашение, сказал Иннес. Торговая война нанесла ущерб экономике Китая, которая уже пострадала от ослабления внутреннего спроса.



Похоже, что скоро страна получит еще один удар. Торговые пошлины США на китайские товары на еще 156 млрд долларов должны вступить в силу 15 декабря.



«[Китай знает], если они не пойдут на структурные уступки, Трамп, вероятно, будет взимать еще больше пошлин», - заявил Иннес.



Трамп также стремится к заключению сделки, сказал он, добавив, что уступки в сфере интеллектуальной собственности дадут Трампу «то, что даст ему повод гордиться собой».



В октябре Трамп заявил, что обе стороны достигли соглашения «первой фазы», которое, как он ожидал, займет до пяти недель. Этот крайний срок уже несколько раз переносился, оставляя многих неуверенными в том, что будет происходить в экономике дальше.



По материалам www.edition.cnn.com