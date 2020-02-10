Рубль дешевеет ввиду снижения стоимости нефти

При открытии торгов сегодня индекс Московской биржи впервые с 19 декабря 2019 года не достиг отметки в 3000 пунктов.



В 10:15 МСК индекс Мосбиржи был равен 2994,25 пункта, что свидетельствует о снижении на 0,3 %, а значение индекса РТС составило 1439,1 пункта: он упал на 0,5 %.



При этом в процессе развития торгов на бирже ICE (Лондон) цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле 2020 г. уменьшилась на полпроцента до 53,87 доллара за баррель.



Снижение стоимости нефти обуславливает подешевение национальной валюты относительно американской и европейской. В частности, курс доллара США достиг 65,6 рубля (то есть вырос на 0,3 %), курс евро – 71,3 рубля (повышение составило 0,3 %).