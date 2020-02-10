Главная > Финансовые рынки

Рубль дешевеет ввиду снижения стоимости нефти

Сегодня в 12:27 Финансовые рынки 0 191 Карина Мелова
1 Изображение

При открытии торгов сегодня индекс Московской биржи впервые с 19 декабря 2019 года не достиг отметки в 3000 пунктов.

В 10:15 МСК индекс Мосбиржи был равен 2994,25 пункта, что свидетельствует о снижении на 0,3 %, а значение индекса РТС составило 1439,1 пункта: он упал на 0,5 %.

При этом в процессе развития торгов на бирже ICE (Лондон) цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле 2020 г. уменьшилась на полпроцента до 53,87 доллара за баррель.

Снижение стоимости нефти обуславливает подешевение национальной валюты относительно американской и европейской. В частности, курс доллара США достиг 65,6 рубля (то есть вырос на 0,3 %), курс евро – 71,3 рубля (повышение составило 0,3 %).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В профсоюзе педагогов нашли способ борьбы с неуважением к учителям

Сегодня в 16:50 Образование

Глава МИД РФ считает необходимым подписать итоговый документ до встречи «нормандской четверки»

Сегодня в 15:54 Внешняя политика

Минфин не занимается возмещением убытков, понесенных Белоруссией из-за налогового маневра

Сегодня в 15:22 Экономика

США вновь продлевают антироссийские санкции

Сегодня в 14:03 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

И снова взлет: цены на новое жилье в крупных городах РФ достигли исторического максимума Путин предложил Лукашенко 300 миллионов долларов Конституцию ожидают большие перемены Система быстрых платежей – источник утечки личных данных пользователей? 2 новых случая инфицирования COVID-2019 среди россиян на Diamond Princess

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Top.Mail.Ru