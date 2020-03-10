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Она выстояла: Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6%

20 марта в 16:04 Финансовые рынки 0 246 Иван Тихонов
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По итогам заседания Совет директоров Центробанка принял решение оставить ключевую ставку на уровне 6%.

"Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых. В феврале—марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. (...) Пакет мер Правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. Все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году", - говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и экспертов отрасли.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля текущего года.
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