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Банк России установил курсы валют на длинные выходные

Сегодня в 16:04 Финансовые рынки 0 147 Иван Тихонов
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Центробанк установил курсы основных валют на предстоящие длинные выходные с 28 марта по 6 апреля. И европейская, и американская валюты немного уступили свои позиции. Так, курс доллара понизился на 98.98 копейки, составив 77.7325 рубля (78.7223 рубля на сегодня, 27 марта). Курс евро снизился на 22.59 копейки, до 85.7389 рубля (85.9648 рубля на сегодня, 27 марта).

Тем временем, цена нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 2.81%, до $26.05 за баррель на 10:25 МСК.

Минимальное значение в течение дня составило $25.96.
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