Иностранная валюта снова «показывает характер»

Курс российского рубля сменил динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Банк России установил следующие официальные курсы валют на завтра, 16 апреля: 1 доллар США оценен в 73.7145 рублей, а 1 евро – в 80.6731 рублей. Таким образом, курс доллара вырос на 39.95 копеек (73.315 рублей на сегодня, 15 апреля), а курс евро вырос на 55.45 копеек (80.1186 рублей на сегодня, 15 апреля).