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Доллар и евро вновь вышли на полосу разгона

Сегодня в 17:07 Финансовые рынки 0 73 Иван Тихонов
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Российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам на фоне падения глобальных цен на нефть. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на среду, 22 апреля: 1 доллар США оценен в 76.2562 рублей (74.6657 рублей на сегодня, 21 апреля), а 1 евро – в 82.6160 рублей (81.1019 рублей на сегодня, 21 апреля).

Таким образом, курс доллара повысился на 1.5905 рубля, а курс евро – на 1.5141 рубля.
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