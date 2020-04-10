|
Доллар и евро вновь вышли на полосу разгона
Сегодня в 17:07 Финансовые рынки 0 73 Иван Тихонов
Российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам на фоне падения глобальных цен на нефть. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на среду, 22 апреля: 1 доллар США оценен в 76.2562 рублей (74.6657 рублей на сегодня, 21 апреля), а 1 евро – в 82.6160 рублей (81.1019 рублей на сегодня, 21 апреля).
Таким образом, курс доллара повысился на 1.5905 рубля, а курс евро – на 1.5141 рубля.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
ФНС констатирует существенное сокращение индивидуальных предпринимателей по итогам мартаСегодня в 17:47 Бизнес
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В ГД внесли обновленную редакцию законопроекта о покупке сим-карт через интернет при помощи биометрических данных Количество онлайн-преступлений растет, а офлайн-преступлений сокращается Ситуация с распространением коронавируса в РФ на 15 апреля Главный врач больницы в Коммунарке вернулся к работе, излечившись от коронавируса Парламентарии готовят поправки в ЖК, запрещающие коммунальщикам сотрудничать с коллекторами