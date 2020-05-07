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Курсовые качели: доллар и евро двигаются в боковом направлении

6 мая в 15:18 Финансовые рынки 0 245 Иван Тихонов
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Российский рубль демонстрирует боковое движение, то набирая, то теряя позиции по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие официальные курсы валют на завтра, 7 мая: 1 доллар США вновь преодолел отметку в 73 рубля и оценен в 73,9719 рубля (72,7263 рубля на период праздничных выходных с 1 по 5 мая), а 1 евро снова поднялся выше 80 рублей, составив 80,0598 рублей (79,1189 рублей на период праздничных выходных с 1 по 5 мая).

Таким образом, курс доллара повысился на 1.25 рубля, а курс евро – на 0.94 рубля.
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