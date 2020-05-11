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Официальный курс доллара опустился ниже 73 рублей
18 мая в 16:00 Финансовые рынки 0 194 Иван Тихонов
Взяв курс на укрепление, российский рубль продолжает тенденции предыдущей недели, отыгрывая позиции у американской и европейской валют.
Так, Центробанк установил следующие официальные курсы валют на завтра, 19 мая: 1 доллар США опустился ниже порога в 73 рубля и оценен в 72,9798 рубля (73,2056 рубля на сегодня, 18 мая, и прошедшие выходные), а 1 евро опустился ниже 79 рублей и оценен в 78,9422 рублей (79,1279 рублей на сегодня, 18 мая, и прошедшие выходные).
Таким образом, курс доллара снизился на 22.58 копейки, а курс евро – на 18.57 копейки.
Укрепление российского рубля происходит на фоне удорожания нефти. Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3.71%, до 34.08 долларов за баррель по состоянию на 12:46 МСК, передает РБК. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI с поставкой в июне растет на 5.57%, до 31.07 долларов за баррель.
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