Официальный курс доллара опустился ниже 73 рублей

Взяв курс на укрепление, российский рубль продолжает тенденции предыдущей недели, отыгрывая позиции у американской и европейской валют.



Так, Центробанк установил следующие официальные курсы валют на завтра, 19 мая: 1 доллар США опустился ниже порога в 73 рубля и оценен в 72,9798 рубля (73,2056 рубля на сегодня, 18 мая, и прошедшие выходные), а 1 евро опустился ниже 79 рублей и оценен в 78,9422 рублей (79,1279 рублей на сегодня, 18 мая, и прошедшие выходные).



Таким образом, курс доллара снизился на 22.58 копейки, а курс евро – на 18.57 копейки.



Укрепление российского рубля происходит на фоне удорожания нефти. Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3.71%, до 34.08 долларов за баррель по состоянию на 12:46 МСК, передает РБК. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI с поставкой в июне растет на 5.57%, до 31.07 долларов за баррель.