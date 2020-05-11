Курс доллара опустился до нового психологического порога

Российский рубль продолжает уверенно укреплять свои позиции по отношению к американской и европейской валютам на фоне дорожающей нефти. Так, ЦБ установил следующие официальные курсы валют на пятницу, 22 мая: 1 доллар США опустился ниже 71 рубля впервые с 10 марта и составил 70.9240 рубля (72.3381 рубля на сегодня, 21 мая), а 1 евро опустился ниже психологической отметки в 78 рублей, составив 77.7965 рублей (79.1813 рублей на сегодня, 21 мая).



Таким образом, курс доллара снизился на 1.42 рубля, а курс евро – на 1.39 рубля.