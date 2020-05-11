Депутаты намерены ввести ответственность за нарушения использования цифровых активов

Депутаты ГД разработали и направили на рассмотрение МЭР два законопроекта, которые вводят административную и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых активов, включая криптовалюту и цифровые права. Документы предполагают внесение изменений в КоАП, Уголовный кодекс, а также ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса. Как стало известно РБК, законопроекты опубликованы в финансовом канале Telegram «ОрдерКом».



В частности, в качестве административной ответственности депутаты предлагают следующие пункты:



1. штраф от 50 тысяч до 500 тысяч рублей для физлиц за организацию незаконного оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют, совершения с ними сделок, в том числе с иностранными ЦФА и цифровыми правами (включают ЦФА и иные права), либо за оказание услуг по выпуску цифровых прав и цифровой валюты с использованием сайтов, зарегистрированных в РФ, или технических средств, размещенных в России.



За аналогичные нарушения должностным лицам грозит штраф от 100 тысяч до 1 млн рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до одного года; юридическим лицам — штраф от 200 тысяч до 2 млн рублей.



2. За нарушение правил совершения сделок с ЦФА, цифровыми валютами и правами, если они используются как плата за товар, оказанные работы или услуги грозит конфискация активов, а также штраф от 20 тысяч до 200 тысяч рублей для физических лиц; штраф от 50 тысяч до 400 тысяч рублей для должностных лиц, штраф от 100 тысяч до 1 млн рублей для юрлиц. Идентичный размер штрафов грозит за выпуск цифровых прав с использованием российских сайтов и/или пользовательского оборудования, размещенного на территории РФ, а также если эта инфраструктура используется для передачи цифровой валюты третьим лицам.



В качестве уголовной ответственности за нарушения использования цифровых активов депутаты предлагают отнести те же деяния, что и к административным, если они нанесли крупный или особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо привели к извлечению крупного или особо крупного дохода, пишет РБК. Добавляется и наказание за покупку цифровой валюты на территории России с помощью наличного расчета или путем перечисления денежных средств на счета, открытые в российских банках.





Нарушителю грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере его дохода от года до двух лет; либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере дохода до одного года.

За особо крупный ущерб или извлечение особо крупного дохода предлагается наказывать принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет.



Участники финансового рынка неоднозначно, и даже с опаской оценивают возможные нововведения.