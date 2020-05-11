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Депутаты намерены ввести ответственность за нарушения использования цифровых активов
22 мая в 14:43 Финансовые рынки 2 164 Иван Тихонов
Депутаты ГД разработали и направили на рассмотрение МЭР два законопроекта, которые вводят административную и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых активов, включая криптовалюту и цифровые права. Документы предполагают внесение изменений в КоАП, Уголовный кодекс, а также ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса. Как стало известно РБК, законопроекты опубликованы в финансовом канале Telegram «ОрдерКом».
В частности, в качестве административной ответственности депутаты предлагают следующие пункты:
1. штраф от 50 тысяч до 500 тысяч рублей для физлиц за организацию незаконного оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют, совершения с ними сделок, в том числе с иностранными ЦФА и цифровыми правами (включают ЦФА и иные права), либо за оказание услуг по выпуску цифровых прав и цифровой валюты с использованием сайтов, зарегистрированных в РФ, или технических средств, размещенных в России.
За аналогичные нарушения должностным лицам грозит штраф от 100 тысяч до 1 млн рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до одного года; юридическим лицам — штраф от 200 тысяч до 2 млн рублей.
2. За нарушение правил совершения сделок с ЦФА, цифровыми валютами и правами, если они используются как плата за товар, оказанные работы или услуги грозит конфискация активов, а также штраф от 20 тысяч до 200 тысяч рублей для физических лиц; штраф от 50 тысяч до 400 тысяч рублей для должностных лиц, штраф от 100 тысяч до 1 млн рублей для юрлиц. Идентичный размер штрафов грозит за выпуск цифровых прав с использованием российских сайтов и/или пользовательского оборудования, размещенного на территории РФ, а также если эта инфраструктура используется для передачи цифровой валюты третьим лицам.
В качестве уголовной ответственности за нарушения использования цифровых активов депутаты предлагают отнести те же деяния, что и к административным, если они нанесли крупный или особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо привели к извлечению крупного или особо крупного дохода, пишет РБК. Добавляется и наказание за покупку цифровой валюты на территории России с помощью наличного расчета или путем перечисления денежных средств на счета, открытые в российских банках.
Нарушителю грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере его дохода от года до двух лет; либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере дохода до одного года.
За особо крупный ущерб или извлечение особо крупного дохода предлагается наказывать принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет.
Участники финансового рынка неоднозначно, и даже с опаской оценивают возможные нововведения.
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По Вашему мнению, к каким последствиям для криптовалютной индустрии приведет введение ответственности за нарушения в криптосфере?
Сейчас во всем мире большинство стран либо легализуют рынок криптовалют и создают регулятивные инструменты для этой индустрии (как Белоруссия), либо государства разрабатывают собственные национальные криптовалюты и планируют развивать это направление (например, Китай). Единицы полностью запрещают любое хождение цифровых валют и зарабатывание на этом рынке (Иран и другие арабские страны). Криптовалюты и блокчейн-платформы – это новые технологии. В случае принятия закона в том виде, в котором он предлагается, это не только нанесет урон российскому рынку цифровых валют, но и ограничит развитие технологий. Наша страна будет среди отстающих в этой отрасли. В настоящее время в России крипторынок достаточно развит, количество его участников постоянно растет и более прагматичным было бы создать меры, регулирующие эту сферу. Это сделало бы рынок цифровых валют в России более прозрачным, а операции с биткоинами и другими монетами могли бы стать дополнительным источником пополнения бюджета.
По Вашему мнению, к каким последствиям для криптовалютной индустрии приведет введение ответственности за нарушения в криптосфере?
Введение ответственности за нарушения в криптосфере резко повысит риск привлечения к ответственности тех, кто в Российской Федерации занимается деятельностью, связанной с криптовалютой. Соответственно, российская юрисдикция потеряет всякую привлекательность для криптовалютных проектов.
Если ответственность все-таки введут, то новых проектов в криптосфере на территории Российской Федерации скорее всего больше не будет, а существующим придется или совсем закрыться, или пройти долгий и сложный процесс согласования своей деятельности с регулирующими и контролирующими органами.
Для простых граждан любые операции с криптовалютой также станут весьма рискованными, т.к. потенциально могут повлечь за собой привлечение к административной или даже к уголовной ответственности. В лучшем случае придется объясняться с правоохранительными органами и доказывать, что операции с криптовалютой производились в разрешенных рамках. В худшем – можно будет попасть на крупный штраф или вообще лишиться свободы. Похоже, что тем, кто занимается куплей-продажей криптовалюты в недалеком будущем придется поменять или вид деятельности, или юрисдикцию.