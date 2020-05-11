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Евро вновь опустился ниже 78 рублей
25 мая в 16:20 Финансовые рынки 0 291 Иван Тихонов
После выходных российский рубль продолжает уверенно укреплять свои позиции по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие официальные курсы валют на завтра, 26 мая: 1 доллар США закрепился на уровне 71 рубля и оценен в 71,5962 рубля (71,8804 рубля на выходные, 23-24 мая, и сегодня, 25 мая), а 1 евро опустился ниже отметки в 78 рублей, составив 77,8823 рублей (78,4431 рублей на выходные, 23-24 мая, и сегодня, 25 мая).
Таким образом, курс доллара снизился на 28.42 копейки, а курс евро – на 56.08 копейки.
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