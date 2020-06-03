Его уже не остановить: рубль уверенно отыгрывает позиции у доллара и евро

Российский рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро после месяцев неопределенности на фоне дешевой нефти и пандемии коронавируса. Так, Центробанк установил следующие официальные курсы валют на завтра, 3 июня: 1 доллар США опустился ниже уровня 69 рублей и оценен в 68.9831 рубля (69.7114 рубля на сегодня, 2 июня), а 1 евро опустился ниже уровня 77 рублей и оценен в 76.7782 рубля (77.6376 рубля на сегодня, 2 июня).



Таким образом, курс доллара снизился на 72.83 копейки, а курс евро - на 85.94 копейки.



Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent с расчетом на август растут на 2.71% — до 39.36 долларов за баррель и уже повышались до 39.55 долларов — максимума с 6 марта 2020 года, пишут РИА Новости. Чтобы отыграть все потери, нефть должна преодолеть уровень в 45.18 долларов за баррель, отмечают эксперты.