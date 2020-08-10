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Феномен Ethereum: причины и прогнозы

18 августа в 15:57 Финансовые рынки 0 382 Иван Тихонов
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Материал подготовил Дмитрий Волков, технический директор международной криптобиржи CEX.IO

В последние несколько месяцев на рынке наблюдается ажиотаж вокруг токена ETH. И если раньше институциональные и розничные инвесторы предпочитали инвестировать во фьючерсные и спотовые контракты на биткоин, то сегодня эфир догоняет по этим показателям главную криптовалюту.

Мы в CEX.IO наблюдаем увеличение объемов торгов в июле в 2 раза по сравнению с июнем 2020 года. И связываем этот рост с повышенным интересом участников рынка как раз к ETH, в частности из-за DeFi и скорого выхода Ethereum 2.0. Сейчас ETH является драйвером роста, он тянет за собой вверх другие криптовалюты, в частности BTC. За неделю с 20-26 июля среднедневной оборот ETH на бирже был в 3 раза выше, чем среднедневной оборот ETH за июнь.

Приведу несколько основных причин, которые двигают цену монеты вверх, а также привлекают инвесторов к вложениям в эту криптовалюту.

Первая и основная причина - запуск обновленной версии платформы Ethereum 2.0. Это событие стало настолько долгожданным и важным для сообщества, что согласно показателям ресурса Google.Metrics, количество запросов “Ethereum 2.0” превысило количество поисковых запросов, связанных с халвингом биткоина. Другими словами, сообщество считает это событие более важным для отрасли в целом, что в сравнении с ним третий халвинг биткоина кажется проходящим событием. Чем важен запуск платформы 2.0? Многие держатели криптовалют уверены, что с запуском ETH 2.0 начнется новая эра крипторынка. Во-первых, платформа Ethereum - самая популярная платформа для создания новых проектов и развертывания новых криптовалют. Представьте только, что около 2000 токенов, которые сегодня есть на ресурсе CoinMarketCap - это токены типа ERC-20, которые развернуты на платформе Ethereum, включая такие популярные, как USDT, токены криптовалютных бирж Binance, OKEx и другие. Переход на новую платформу сделает процесс разворачивания новых криптовалют еще проще, а цену газа - меньше. Транзакции в сети Ethereum будут осуществляться быстрее, а стоить будут дешевле. Несомненно, это приведет к притоку пользователей, а капитализация самой монеты увеличится.

Вторая причина, которая вытекает из первой, это запуск программы стейкинга. Теперь держатели 32 ЕТН могут принять участие в программе стейкинга и получать пассивный доход за счет удержания монет в кошельке. Такая перспектива очень вдохновляет приверженцев ЕТН. В последние несколько недель мы видим, что объемы торгов токеном увеличились, и несколько инвестиционных компаний в США предлагают своим клиентам специальную услугу, которая как раз открывает возможность приобрести те необходимые 32 ЕТН и присоединиться к программе стейкинга.

Третья вероятная, на мой взгляд, причина - стремительное развитие рынка DeFi. Если проанализировать историческое развитие рынка децентрализованных финансов, то можно увидеть, что за последние два года капитализация рынка DeFi составляла всего $2 млрд. А за последние 2 месяца капитализация превысила $8 млрд. Это свидетельствует о стремительном развитии рынка. А если учесть, что большинство приложений для децентрализованных финансов развернуты на платформе Ethereum, то понятно, что такой рост положительно скажется на стоимости и главного токена. Сегодня мы видим, что токен ЕТН стремительно растет, преодолев свой трехгодичный максимум. Монета торгуется на уровне $430, и есть все шансы, что после запуска ЕТН 2.0, который запланирован на 2021 год, стоимость токена поднимется к отметке в $500 - $550.

Что же касается увеличения объемов торгов, то здесь все понятно. Цена монеты растет, и инвесторы заинтересованы извлечь максимальную прибыль, сыграв на росте цены. Кстати, если посмотреть историю торгов фьючерсами на ЕТН с физической поставкой, то можно увидеть значительный рост показателей. Вполне вероятно, что инвесторы хотят заранее приобрести те необходимые 32 ЕТН по сниженным ценам, ожидая роста стоимости монеты после запуска ЕТН 2.0.
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