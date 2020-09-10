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Курс евро максимально устремился к отметке 90 рублей
15 сентября в 15:51 Финансовые рынки 0 341 Иван Тихонов
Российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на завтра, 16 сентября: 1 доллар США перешагнул порог в 75 рублей и оценен в 75.1884 рубля (74.7148 рубля на сегодня, 15 сентября), а 1 евро перешагнул порог в 89 рублей и оценен в 89.3614 рубля (88.5819 рубля на сегодня, 15 сентября).
Таким образом, курс доллара повысился на 47.36 копеек, а курс евро - на 77.95 копеек.
Сегодня, 15 сентября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 74.9—75.38 рубля за американский доллар и 89.07—89.55 рубля за евро.
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