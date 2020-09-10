Без перемен: Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Сегодня, 18 сентября, Совет директоров Банка России на очередном заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4.25% годовых. В официальном пресс-релизе указывается, что инфляционные ожидания населения все еще остаются на высоком уровне. Кроме того, несмотря на усиление краткосрочных проинфляционных факторов, дезинфляционные факторы в среднесрочной перспективе по-прежнему преобладают.



Регулятор указывает на то, что темпы роста цен оказались выше ожиданий. Это связано с такими факторами, как восстановление спроса после режима самоизоляции и ослаблением национальной валюты на фоне повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков.



«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - говорится в пресс-релизе ЦБ.



Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 23 октября текущего года.