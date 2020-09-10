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Доллар и евро за сутки совершили новый прыжок

29 сентября в 16:13 Финансовые рынки 0 292 Иван Тихонов
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Российский рубль продолжает тенденции предыдущих дней, демонстрируя нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на последний день сентября: 1 доллар США перешагнул порог 79 рублей и оценен в 79.6845 рубля (78.6713 рубля на сегодня, 29 сентября), а 1 евро «запрыгнул» в границы 93 рублей и оценен в 93.0237 рубля (91.4790 рубля на сегодня, 29 сентября).

Таким образом, курс доллара повысился на 1 рубль 1.32 копейки, а курс евро - на 1 рубль 54.47 копеек.

Сегодня, 29 сентября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 78.75—79.98 рублей за американский доллар и 92.01—93.32 рубля за евро.
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