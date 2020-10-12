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Цифровой рубль: как долго ждать?

14 октября в 11:04 Финансовые рынки 0 403 Иван Тихонов
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Осталось не так много времени до вступления в силу закона о цифровых финансовых активах в России (1 января 2021 года). Это позволяет спрогнозировать, когда в стране появится цифровая валюта. По словам главы комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова, цифровой рубль может появиться уже в следующем году.

По его мнению, появление виртуальной формы рубля станет стимулом для роста спроса на технологию блокчейн, пишут «Известия». Между тем, в Банке России подчеркнули, что решение о выпуске цифрового рубля еще не принято; рассматриваются только различные варианты и способы реализации данной инициативы. Паче того, регулятор указывает, что обычные деньги цифровой рубль не заменит.

Предполагается, что пользоваться цифровым рублем смогут и участники финансового рынка, и бизнес, и государство, и обычные граждане. 1 рубль наличными деньгами будет равноценен 1 рублю безналичных средств оплаты, а также цифровых. Трансакции с цифровым рублем для граждан будут аналогичны использованию электронных кошельков, платежных или мобильных приложений.

Эксперты полагают, что выпуск цифрового рубля позволит повысить прозрачность экономики страны, улучшить собираемость налогов, сократить долю теневой экономики.
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