Доллар и евро продолжают курсовые «качели»

Российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, ЦБ установил следующие курсы основных валют на завтра, 13 ноября: 1 доллар США перешагнул порог 77 рублей и оценен в 77.1148 рубля (76.2075 рубля на сегодня, 12 ноября), а 1 евро пока остается в границах 90 рублей и оценен в 90.8104 рубля (90.0468 рубля на сегодня, 12 ноября).



Таким образом, курс доллара повысился на 90.73 копеек, а курс евро – на 76.36 копеек.



Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась на 84.26 копейки, составив 83.2778 рубля.



Сегодня, 12 ноября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 76.8—77.45 рублей за американский доллар и 90.5—91.1 рубля за евро.