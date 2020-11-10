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Доллар и евро продолжают курсовые «качели»

12 ноября в 15:45 Финансовые рынки 0 185 Иван Тихонов
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Российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, ЦБ установил следующие курсы основных валют на завтра, 13 ноября: 1 доллар США перешагнул порог 77 рублей и оценен в 77.1148 рубля (76.2075 рубля на сегодня, 12 ноября), а 1 евро пока остается в границах 90 рублей и оценен в 90.8104 рубля (90.0468 рубля на сегодня, 12 ноября).

Таким образом, курс доллара повысился на 90.73 копеек, а курс евро – на 76.36 копеек.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась на 84.26 копейки, составив 83.2778 рубля.

Сегодня, 12 ноября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 76.8—77.45 рублей за американский доллар и 90.5—91.1 рубля за евро.
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