Официальный курс доллара вернулся в границы 76 рублей

Российский рубль демонстрирует восходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на завтра, 17 ноября: 1 доллар США вернулся в границы 76 рублей и оценен в 76,9197 рубля (77.3262 рубля на сегодня, 16 ноября), а 1 евро пока остается в границах 91 рубля и оценен в 91.1729 рубля (91.3222 рубля на сегодня, 16 ноября).



Таким образом, курс доллара понизился на 40.65 копеек, а курс евро – на 14.93 копеек.



Сегодня, 16 ноября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 76.73—77.19 рублей за американский доллар и 90.91—91.41 рубля за евро.