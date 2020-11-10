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Официальный курс доллара вернулся в границы 76 рублей
16 ноября в 15:43 Финансовые рынки 0 246 Иван Тихонов
Российский рубль демонстрирует восходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на завтра, 17 ноября: 1 доллар США вернулся в границы 76 рублей и оценен в 76,9197 рубля (77.3262 рубля на сегодня, 16 ноября), а 1 евро пока остается в границах 91 рубля и оценен в 91.1729 рубля (91.3222 рубля на сегодня, 16 ноября).
Таким образом, курс доллара понизился на 40.65 копеек, а курс евро – на 14.93 копеек.
Сегодня, 16 ноября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 76.73—77.19 рублей за американский доллар и 90.91—91.41 рубля за евро.
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