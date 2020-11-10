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Евро и доллар продолжают «пятиться назад»

Сегодня в 15:57 Финансовые рынки 0 35 Иван Тихонов
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Уже несколько дней подряд российский рубль демонстрирует восходящую динамику по отношению к доллару США и евро. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на завтра, 19 ноября: 1 доллар США опустился ниже 76 рублей и оценен в 75.9268 рубля (76.2530 рубля на сегодня, 18 ноября), а 1 евро остается в границах 90 рублей и оценен в 90.2314 рубля (90.3903 рубля на сегодня, 18 ноября).

Таким образом, курс доллара понизился на 32.62 копейки, а курс евро – на 15.89 копеек.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 25.09 копеек, составив 82.3639 рубля.

Сегодня, 18 ноября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 75.52—76.36 рублей за американский доллар и 89.75—90.68 рубля за евро.
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