Евро и доллар продолжают «пятиться назад»

Уже несколько дней подряд российский рубль демонстрирует восходящую динамику по отношению к доллару США и евро. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на завтра, 19 ноября: 1 доллар США опустился ниже 76 рублей и оценен в 75.9268 рубля (76.2530 рубля на сегодня, 18 ноября), а 1 евро остается в границах 90 рублей и оценен в 90.2314 рубля (90.3903 рубля на сегодня, 18 ноября).



Таким образом, курс доллара понизился на 32.62 копейки, а курс евро – на 15.89 копеек.



Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 25.09 копеек, составив 82.3639 рубля.



Сегодня, 18 ноября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 75.52—76.36 рублей за американский доллар и 89.75—90.68 рубля за евро.