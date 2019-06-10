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Банк России предлагает ввести коэффициент УТС в ОСАГО

26 июня в 16:12 Страхование 1 143 Иван Тихонов
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Центробанк представил новую редакцию Единой методики определения расходов на восстановительный ремонт автомобилей в рамках ОСАГО. Новелла документа – введение коэффициента по утрате товарной стоимости (УТС).

В нынешней редакции методики отсутствует порядок определения УТС, что позволяет страховым компаниям уклоняться от выплат. При этом автомобиль, побывавший в аварии, теряет в стоимости при перепродаже.

В новой редакции Единой методики четко указано, что применять коэффициент при расчете компенсации необходимо при устранении перекоса кузова либо рамы, ремонте съемных/несъемных элементов кузова, замене несъемных элементов кузова, полной либо частичной покраске наружных частей кузова, бамперов, а также при разборке салона, которая нарушила качество заводской сборки.

Между тем, коэффициент не будет применяться при следующих условиях: срок эксплуатации автомобиля превышает пять лет (3 года - для грузовиков и 1 год – для пассажирских автобусов); кузов и элементы не должны иметь следы коррозии на момент повреждения.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Плетников Виктор (Директор по развитию бизнеса ОСАГО и Зеленая карта ООО «Зетта Страхование»)

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Данное нововведение не приведет к значительным изменениям на рынке ОСАГО. В большей степени работа регулятора связана с развитием Единой методики, в рамках которой остается все меньше нечетко описанных правил расчета страхового возмещения.

Точное описание оснований и принципов расчета выплаты по УТС интересно не только клиентам, но и страховым компаниям, т.к. поможет снизить количество претензий со стороны мошенников. Именно по этой причине мы не ожидаем заметного изменения тарифов в сегменте.

Более заметным новшеством для рынка ОСАГО станет создание отдельных справочников стоимости запчастей по каждому региону, которое анонсировал Центральный банк. Это может напрямую повлиять на повышение или снижение тарифов в каждом регионе с учетом его специфики, но только в рамках коридора, установленного регулятором.

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