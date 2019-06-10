Банк России предлагает ввести коэффициент УТС в ОСАГО

Центробанк представил новую редакцию Единой методики определения расходов на восстановительный ремонт автомобилей в рамках ОСАГО. Новелла документа – введение коэффициента по утрате товарной стоимости (УТС).



В нынешней редакции методики отсутствует порядок определения УТС, что позволяет страховым компаниям уклоняться от выплат. При этом автомобиль, побывавший в аварии, теряет в стоимости при перепродаже.



В новой редакции Единой методики четко указано, что применять коэффициент при расчете компенсации необходимо при устранении перекоса кузова либо рамы, ремонте съемных/несъемных элементов кузова, замене несъемных элементов кузова, полной либо частичной покраске наружных частей кузова, бамперов, а также при разборке салона, которая нарушила качество заводской сборки.



Между тем, коэффициент не будет применяться при следующих условиях: срок эксплуатации автомобиля превышает пять лет (3 года - для грузовиков и 1 год – для пассажирских автобусов); кузов и элементы не должны иметь следы коррозии на момент повреждения.