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Социальное страхование будет использовать принципы ОСАГО

Сегодня в 13:03 Страхование 0 101 Васильева Елена
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Фонд социального страхования (ФСС) запланировал использовать систему бонус-малус для расчета социальных страховых взносов. Об этом «Известиям» сообщила сегодня пресс-служба ФСС.

В фонде сообщили: «Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае - размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше».

На данный момент работодатели перечисляют в ФСС 2,9% от заработной платы сотрудников. В свою очередь, в случае временной нетрудоспособности или профессионального заболевания сотрудник получает компенсацию из средств фонда. Выплаты также обеспечиваются родственникам погибших в результате несчастных случаев на производстве работников.

В фонде сообщили, что для расчета взносов планируется «сформулировать сбалансированную систему тарификации, когда уровень страхового тарифа соответствует текущему уровню риска, внедрить полноценную систему бонус-малус, увязать размер тарифа с мероприятиями по повышению безопасности труда».

В пресс-службе фонда также пояснили, что при расчете вероятности нетрудоспособности или же гибели сотрудника будет использоваться статистика и теория вероятностей.

Изменение принципа расчета размеров страховых взносов зафиксировано в плане правительственных мероприятий по реализации генсоглашения между правительством, объединениями работодателей и профсоюзов на 2018-2020 годы.
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