ГД одобрила в I чтении участие НПФ, созданных госкорпорациями, в системе страхования

Госдумой в I чтении принят законопроект, которым предусматривается возможность участия в работе системы гарантирования прав застрахованных граждан НПФ, созданные государственными корпорациями. Законопроект был инициирован группой сенаторов и депутатов, возглавляемой председателем комитета ГД по финрынку Анатолием Аксаковым.



Сейчас НПФ признается участником системы гарантирования прав застрахованных лиц, когда его акционерами выступают физлица или созданные в форме хозяйственного общества юридические лица. Юридические лица иных организационно-правовых форм не могут являться акционерами НПФ.



Законопроектом устраняется данный пробел и предусматривается участие в системе гарантирования прав застрахованных лиц тех НПФ, акционерами которых являются не только созданные в форме хозяйственных обществ юрлица, но и в форме государственных корпораций.



Деятельность государственных корпораций будет носить специальный, установленный федеральными законами о создании подобных юрлиц, характер, заявляют авторы законопроекта.



Авторы документа считают: «Предлагаемое законопроектом изменение будет способствовать сбалансированному развитию системы гарантирования прав застрахованных лиц и окажет положительное влияние на развитие негосударственного пенсионного страхования».