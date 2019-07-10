Чиновники предлагают стимулировать граждан к страхованию жилья

Министерство финансов направило в Минстрой и МЭР проект доклада, в котором предлагает меры по стимулированию россиян к страхованию своего жилья. В частности, в ведомстве считают необходимым предоставлять льготы для граждан, которые застраховали свой дом или квартиру от чрезвычайных ситуаций. В качестве привилегии может выступить льгота на капитальный ремонт и по налогу на имущество.



Минфин также предлагает для граждан, которые не позаботились о покупке полисов страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, предоставлять новое жилье взамен утраченного по причине ЧС без права приватизации в течение определенного срока, пишет «Ъ». Бессрочно новое жилье может быть предоставлено только малоимущим по договору социального найма. Остальным гражданам будет предоставляться жилье по договору обычного найма (либо из маневренного фонда) на срок до 3х лет.



Вдобавок, в ведомстве уверены, что в обновленных нормах закона есть ряд преимуществ. Это и возмещение потерь из расчета площади утраченного жилья, а не из расчета социальных норм, и возможность быстрой компенсации по страховке в отличие от долгого процесса бюджетных поступлений, и приемлемая цена страхования, и возможность расширения покрытия за счет включения дополнительных рисков.