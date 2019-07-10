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Чиновники предлагают стимулировать граждан к страхованию жилья
29 июля в 15:41 Страхование 3 181 Иван Тихонов
Министерство финансов направило в Минстрой и МЭР проект доклада, в котором предлагает меры по стимулированию россиян к страхованию своего жилья. В частности, в ведомстве считают необходимым предоставлять льготы для граждан, которые застраховали свой дом или квартиру от чрезвычайных ситуаций. В качестве привилегии может выступить льгота на капитальный ремонт и по налогу на имущество.
Минфин также предлагает для граждан, которые не позаботились о покупке полисов страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, предоставлять новое жилье взамен утраченного по причине ЧС без права приватизации в течение определенного срока, пишет «Ъ». Бессрочно новое жилье может быть предоставлено только малоимущим по договору социального найма. Остальным гражданам будет предоставляться жилье по договору обычного найма (либо из маневренного фонда) на срок до 3х лет.
Вдобавок, в ведомстве уверены, что в обновленных нормах закона есть ряд преимуществ. Это и возмещение потерь из расчета площади утраченного жилья, а не из расчета социальных норм, и возможность быстрой компенсации по страховке в отличие от долгого процесса бюджетных поступлений, и приемлемая цена страхования, и возможность расширения покрытия за счет включения дополнительных рисков.
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Как Вы оцениваете предложенные меры по стимулированию страхования жилья? По Вашему мнению, какие меры позволят повысить интерес граждан к данному виду страхования?
Считаем, что основным фактором в вопросах возможного увеличения затрат на жилье, является сумма данных затрат. Любое нововведение будет, в первую очередь, восприниматься как увеличение стоимости услуг ЖКХ или «дополнительный налог» .
Поэтому, безусловно, важно предоставить дополнительные льготы страхователям. Считаем, что снижение взносов на капитальный ремонт будет реальной и ощутимой мерой для стимулирования роста спроса на страхование. Однако снижение размера взносов на кап ремонт должно быть не меньше стоимости базового страхового покрытия.
Как Вы оцениваете предложенные меры по стимулированию страхования жилья? По Вашему мнению, какие меры позволят повысить интерес граждан к данному виду страхования?
- Мы выступаем за любые меры стимулирующие участие в данной программе. Есть очень большие сомнения, что в текущем виде закон заработает. По крайней мере, без стимулов большого охвата достичь не удастся.
Как Вы оцениваете предложенные меры по стимулированию страхования жилья? По Вашему мнению, какие меры позволят повысить интерес граждан к данному виду страхования?
Программа страхования жилья от ЧС заинтересует граждан, если она будет доступна, удобна, надежна. Подготовленная Минфином методика разработки региональных программ страхования жилья от ЧС пытается решать эту задачу. В поддержку региональных программ, по нашему мнению, необходима масштабная информационно-разъяснительная работа на федеральном уровне. У граждан следует постепенно вырабатывать чувство ответственности за свое жилье, являющееся одним из главных активов. И эта ответственность должна реализовываться, в том числе, в страховании своего имущества. При этом, нам представляется справедливой и эффективной модель, при которой граждане позаботившиеся о своем жилье и застраховавшие его, получают определенные преимущества перед остальными.