|
Риски ОСАГО и каско объединят в одном полисе
Сегодня в 15:08 Страхование 0 128 Васильева Елена
Банком России разработаны минимальные требования, позволяющие включать в полис ОСАГО и риски каско. Соответствующий проект уже опубликован на официальном сайте Центробанка.
В сообщении регулятора сказано: «Документ позволяет не заключать отдельный договор автокаско, а вносить информацию о нем в полис ОСАГО. Проект предусматривает, что полис автокаско в этом случае должен предоставлять страховую защиту по рискам утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы».
В данном случае сроки полисов автокаско и ОСАГО должны совпадать, а действие каско будет прекращаться в случае окончания срока действия ОСАГО. В таком случае клиенту будет частично возвращена премия по договору каско в пропорции со сроком страхования. Автовладелец, кроме того, может отказаться от такого полиса автокаско в течение двух недель со дня его покупки и в полном объеме вернуть премию, уплаченную за каско.
В проекте указания сказано, что согласно такому договору, страховая сумма должна равняться «действительной стоимости» автомобиля на день страхования.
До 17 сентября будут приниматься замечания к проекту указания. Через 10 дней после его официального опубликования, указание вступит в законную силу.
До начала подготовки проекта указания были проведены консультации с Минфином. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее дал поручение рассмотреть возможность объединения полисов ОСАГО и каско. Изначально в ЦБ и Минфине предполагали, что для такого объединения потребуется вносить изменения в законодательство, поскольку ОСАГО является обязательным видом страхования, а каско – добровольным.
Впоследствии же было решено сделать это без законодательных изменений, а предусмотреть перечисление на обратной стороне ОСАГО рисков каско нормативными актами Центробанка.
Банк России также проведет расчеты влияния объединения полисов ОСАГО и каско на актуальную стоимость данного вида страхования.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
В России растет доля неблагополучных заемщиковСегодня в 17:37 Банки и кредитование
Глава ВТБ считает, что платежная дисциплина снизится при возможности выкупа долгов с дисконтомСегодня в 17:14 Банки и кредитование
Названы главные риски развития онкологических заболеванийСегодня в 16:48 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Вернулись и заплатим: РФ заплатит в Совет Европы долги по членским взносам Путин раскритиковал позицию Сбербанка, который не желает помогать пострадавшим от паводков жителям Сибири МЭР инициирует выкуп заемщиками долгов со скидкой у кредитора Механизм выплаты пенсионных накоплений будет пересмотрен Участники рынка big data будут работать по кодексу этики
Архив статей