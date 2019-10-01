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Риски ОСАГО и каско объединят в одном полисе

Сегодня в 15:08 Страхование 0 128 Васильева Елена
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Банком России разработаны минимальные требования, позволяющие включать в полис ОСАГО и риски каско. Соответствующий проект уже опубликован на официальном сайте Центробанка.

В сообщении регулятора сказано: «Документ позволяет не заключать отдельный договор автокаско, а вносить информацию о нем в полис ОСАГО. Проект предусматривает, что полис автокаско в этом случае должен предоставлять страховую защиту по рискам утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы».

В данном случае сроки полисов автокаско и ОСАГО должны совпадать, а действие каско будет прекращаться в случае окончания срока действия ОСАГО. В таком случае клиенту будет частично возвращена премия по договору каско в пропорции со сроком страхования. Автовладелец, кроме того, может отказаться от такого полиса автокаско в течение двух недель со дня его покупки и в полном объеме вернуть премию, уплаченную за каско.

В проекте указания сказано, что согласно такому договору, страховая сумма должна равняться «действительной стоимости» автомобиля на день страхования.

До 17 сентября будут приниматься замечания к проекту указания. Через 10 дней после его официального опубликования, указание вступит в законную силу.

До начала подготовки проекта указания были проведены консультации с Минфином. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее дал поручение рассмотреть возможность объединения полисов ОСАГО и каско. Изначально в ЦБ и Минфине предполагали, что для такого объединения потребуется вносить изменения в законодательство, поскольку ОСАГО является обязательным видом страхования, а каско – добровольным.

Впоследствии же было решено сделать это без законодательных изменений, а предусмотреть перечисление на обратной стороне ОСАГО рисков каско нормативными актами Центробанка.

Банк России также проведет расчеты влияния объединения полисов ОСАГО и каско на актуальную стоимость данного вида страхования.
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