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По новым тарифам ОСАГО для «идеальных» водителей станет в три-четыре раза дешевле
12 сентября в 16:22 Страхование 0 149 Васильева Елена
Новая система тарифов ОСАГО, которая предусмотрена внесенным в Госдуму Центробанком и Минфином законопроектом, даст возможность снизить для «идеальных» водителей стоимость полиса в три-четыре раза. Об этом сегодня в ходе Московского финансового полиса рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
Он сказал: «При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции».
Моисеев подчеркнул, что снижение возможно в исключительных случаях, для, например, водителя в возрасте до 50 лет, имеющего водительский стаж в 30 лет и ни разу не бывшего виновником ДТП. На машине обязательно необходимо установить тахограф. Замминистра сказал, что именно для таких «идеальных» водителей, по подсчетам Минфина, стоимость ОСАГО составит около 2,5 тысяч рублей.
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