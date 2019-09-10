По новым тарифам ОСАГО для «идеальных» водителей станет в три-четыре раза дешевле

Новая система тарифов ОСАГО, которая предусмотрена внесенным в Госдуму Центробанком и Минфином законопроектом, даст возможность снизить для «идеальных» водителей стоимость полиса в три-четыре раза. Об этом сегодня в ходе Московского финансового полиса рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.



Он сказал: «При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции».



Моисеев подчеркнул, что снижение возможно в исключительных случаях, для, например, водителя в возрасте до 50 лет, имеющего водительский стаж в 30 лет и ни разу не бывшего виновником ДТП. На машине обязательно необходимо установить тахограф. Замминистра сказал, что именно для таких «идеальных» водителей, по подсчетам Минфина, стоимость ОСАГО составит около 2,5 тысяч рублей.