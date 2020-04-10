Страховые услуги выходят на новый дистанционный уровень

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, разрешающим страховым брокерам и агентам заключать договоры на оказание страховых услуг в электронном виде. Мера направлена на расширение способов продаж страховых услуг.



Нынешние нормы закона запрещают оказывать страховым посредникам услуги в интернете. Новелла позволит им от имени страховщика и за его счет дистанционно оказывать услуги по добровольному страхованию, а также услуги по обязательному страхованию, которые допускаются в конкретных случаях и по конкретным видам страхования, регулируемые соответствующими федеральными законами.



Между тем, в целях минимизации рисков онлайн-мошенничества, закон вносит ряд ограничений для страховых посредников. Так, страховым брокерам и агентам запрещается от имени страховщика подписывать электронный договор страхования своей электронной подписью и получать от страхователя страховой взнос и премию. Помимо этого, страховым брокерам запретят заключать электронный договор от имени и за счет страхователя-физлица или от своего имени, но за счет такого страхователя. Электронный договор, заключаемый страховым брокером от своего имени, но за счет страхователя-юрлица, должен быть подписан усиленными квалифицированными электронными подписями страховщика, страхового брокера и страхователя.



В свою очередь, страховщик будет не вправе ссылаться на нарушение страховым посредником устанавливаемых норм как на причину для отказа в осуществлении страховой выплаты или выплаты страховой суммы.



Подписанный главой государства закон обязывает страховщиков размещать на территории России технические средства для обмена информацией со страховыми посредниками. Паче того, по требованию страхователя страховщик будет обязан предоставлять ему в бумажном виде заверенные им копии электронных документов без взимания дополнительной платы.