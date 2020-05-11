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Страхование от безработицы в РФ: может ли идея стать реальностью?
27 мая в 15:33 Страхование 0 194 Иван Тихонов
Минтруда готово внести поправки в российское законодательство, предполагающие реализацию проекта по страхованию от безработицы. Впрочем, ведомство пойдет на такой шаг, если Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) придут к общему мнению по ряду вопросов, включая порядок начисления и размер страховых взносов.
Свою позицию по вопросу страхования от безработицы Минтруда изложило в отчете о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год. Предложение направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, пишут «Известия».
Граждане могут застраховаться от безработицы и сейчас, но в добровольном порядке. А реализация проекта по обязательному страхованию предполагает создание внебюджетного фонда и определение размера взносов. Работодатели предупреждают, что введение еще одного страхового взноса – помимо взносов в Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд соцстрахования – может привести к снижению зарплат сотрудников.
Эксперты указывают на то, что появление еще одного внебюджетного фонда может не найти сторонников ни среди работодателей, ни среди работников. Для первых это дополнительная нагрузка и отчетность, а для вторых – необходимость делать дополнительные отчисления из зарплаты.
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