Страхование от безработицы в РФ: может ли идея стать реальностью?

Минтруда готово внести поправки в российское законодательство, предполагающие реализацию проекта по страхованию от безработицы. Впрочем, ведомство пойдет на такой шаг, если Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) придут к общему мнению по ряду вопросов, включая порядок начисления и размер страховых взносов.



Свою позицию по вопросу страхования от безработицы Минтруда изложило в отчете о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год. Предложение направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, пишут «Известия».



Граждане могут застраховаться от безработицы и сейчас, но в добровольном порядке. А реализация проекта по обязательному страхованию предполагает создание внебюджетного фонда и определение размера взносов. Работодатели предупреждают, что введение еще одного страхового взноса – помимо взносов в Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд соцстрахования – может привести к снижению зарплат сотрудников.



Эксперты указывают на то, что появление еще одного внебюджетного фонда может не найти сторонников ни среди работодателей, ни среди работников. Для первых это дополнительная нагрузка и отчетность, а для вторых – необходимость делать дополнительные отчисления из зарплаты.