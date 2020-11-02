Регулятор планирует распространить систему гарантирования на рынок страхования жизни

В ходе шестого Форума лидеров страхового рынка зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин сообщил, что регулятор разрабатывает законопроект о системе гарантирования на рынке страхования жизни. Он добавил, что внедрение механизма гарантирования призвано повысить доверие граждан к такому страховому продукту.



«Механизм гарантирования вкладов действует в банковской сфере, а также в негосударственных пенсионных фондах, и мы работаем над тем, чтобы создать некий аналог в части страхования жизни», — заявил г-н Чистюхин.



Банк России намерен избрать для страхования жизни модель, схожую с гарантированием банковских вкладов, ограничив выплаты суммой в 1.4 млн рублей, пишут Банки.ру. Регулятор предполагает, что оператором данной системы будет Агентство по страхованию вкладов. На практике это означает, что агентство будет не только осуществлять выплаты, но и собирать взносы со страховщиков жизни.