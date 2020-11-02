|
Регулятор планирует распространить систему гарантирования на рынок страхования жизни
Сегодня в 15:22 Страхование 2 120 Иван Тихонов
В ходе шестого Форума лидеров страхового рынка зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин сообщил, что регулятор разрабатывает законопроект о системе гарантирования на рынке страхования жизни. Он добавил, что внедрение механизма гарантирования призвано повысить доверие граждан к такому страховому продукту.
«Механизм гарантирования вкладов действует в банковской сфере, а также в негосударственных пенсионных фондах, и мы работаем над тем, чтобы создать некий аналог в части страхования жизни», — заявил г-н Чистюхин.
Банк России намерен избрать для страхования жизни модель, схожую с гарантированием банковских вкладов, ограничив выплаты суммой в 1.4 млн рублей, пишут Банки.ру. Регулятор предполагает, что оператором данной системы будет Агентство по страхованию вкладов. На практике это означает, что агентство будет не только осуществлять выплаты, но и собирать взносы со страховщиков жизни.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Курс рубля начинает ноябрь с паденияСегодня в 16:40 Финансовые рынки
В «Автостате» подсчитали, сколько автомобилей было продано в РФ в январе-сентябреСегодня в 15:58 Транспорт
Зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе – Песков30 октября в 16:57 Медицина
Доллар сделал шаг вперед, евро удержался на месте30 октября в 16:27 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Оперштаб зарегистрировал рекордное количество летальных исходов из-за коронавируса за сутки В России впервые зарегистрировано более 18 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки Обмениваться долгами заемщиков взыскатели смогут в автоматическом режиме Продление срока выплат на детей до трех лет одобрено президентом РФ Нужно ли повышать пенсию работающим пенсионерам?
Архив статей
Как Вы оцениваете инициативу по созданию системы гарантирования в сегменте страхования жизни?
Высокая социальная значимость продуктов страхования жизни как для отдельного человека, так и для государства и общества в целом определяют большой интерес и внимание к отрасли со стороны регулятора рынка. Важно отметить, что что регулятор поддерживает предлагаемые профессиональным сообществом инициативы. Система гарантирования в сегменте страхования жизни безусловно будет способствовать повышению доверия со стороны населения как к продуктам страхования жизни, так и отрасли в целом.
Каждый человек задумывается о своем будущем, как вырастить детей, иметь возможность дать им хорошее образование, обеспечить финансовое благополучие своей семьи, наконец, не потерять в качестве жизни после выхода на пенсию. Государство очевидно заинтересовано во всех этих целях. Ведь развитие рынка страхования жизни в конечном итоге снижает давление на сферу государственного социального обеспечения. Кроме того, средства страховых резервов способствуют формированию рынка так необходимых «длинных денег». Мы делаем общее дело, и дело это очень важное. Надеюсь, что это приведет к качественному развитию рынка страхования жизни.
Как Вы оцениваете инициативу по созданию системы гарантирования в сегменте страхования жизни?
«Мы поддерживаем инициативу регулятора по созданию системы гарантирования на рынке страхования жизни по аналогии с банковской — это придаст уверенности инвесторам, тем самым простимулирует долгосрочные накопления россиян, и станет большим плюсом для имиджа участников страхового рынка. В «Сбербанк страхование жизни» с помощью накопительного страхования жизни клиенты копят в среднем по 1 млн рублей. И если пару лет назад клиенты выбирали в основном 5-летние договоры страхования, то уже в 2020 году самый популярный срок накоплений составляет 6-10 лет (его выбирают в 40% случаев). Еще 26% клиентов, которые в 2020 году оформили договоры НСЖ, планируют копить при помощи страхования в течение 11-15 лет. Логично, что у человека, который готов оформлять полис страхования на долгий срок, возникает вопрос о надежной защите его средств, и тут последует убедительный ответ — полисы застрахованы государством».