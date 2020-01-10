В пятницу состоится встреча предшественника и преемника

Бывший премьер-министр и одновременно нынешний зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев готовится обсудить с новым главой правительства Михаилом Мишустиным насущные вопросы в Доме правительства Российской Федерации в пятницу, 17 января (ист.: пресс-центр кабинета министров).



Как сообщалось ранее, по завершении оглашения послания президента Федеральному собранию 15 января Кабмин подал в отставку, после чего на пост главы правительства Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя ФНС Михаила Мишустина.



16 января состоялось пленарное заседание Государственной думы, на котором народные избранники утвердили кандидатуру Мишустина. Указ главы государства о его назначении последовал незамедлительно. Статья 112 Конституции РФ предписывает, что «председатель правительства Российской Федерации не позднее недельного срока после назначения представляет президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти».



Новый премьер-министр выразил твердое намерение в скором времени сформировать состав правительства.