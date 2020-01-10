КПРФ внесла свою лепту в законопроект об изменениях в Конституции

В понедельник на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания был представлен проект закона главы государства о поправке к Конституции, который содержит все инициативы, выдвинутые Владимиром Путиным 15 января в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В четверг Государственная дума обсудит документ в первом чтении.



В свою очередь, депутатское объединение КПРФ в ГД разработала 10 поправок к законопроекту президента об изменениях в основном законе государства. Об этом пресса узнала от председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.



В четверг в беседе с журналистами политик выразил мнение партии о подготовленном Путиным документе: «В целом это косметический ремонт [Конституции], который не решает главных задач. Поэтому наша команда подготовила уже 10 дополнительных поправок, которые касаются практически всего». При этом первый заместитель руководителя фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» Николай Коломейцев анонсировал 12 поправок от своих коллег.