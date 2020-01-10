Единогласное «ЗА» за законопроект президента

В четверг в Госдуме состоялось рассмотрение представленного Владимиром Путиным законопроекта о поправках к Конституции, затрагивающих полномочия парламента, Конституционного суда, разрешения иметь ВНЖ и гражданство иных стран дипломатами, лимита на количество президентских сроков, доминирования основного закона над международным правом, а также усиления социальных обязательств государства. Так, были изменены 3–8 главы главы, 22 статьи Конституции РФ. Первая, вторая и девятая главы остались прежними.



По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, свой голос за проект закона отдали 432 народных избранника, он был принят единогласно в первом чтении.



Далее последует разработка поправок ко второму чтению (ориентировочно в середине февраля). Кроме обладателей права законодательной инициативы, поправками будет заниматься сформированная президентским указом рабочая группа. Для регистрации поправок установлены временные рамки в 15 дней с момента утверждения инициативы в первом чтении.