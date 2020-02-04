Рабочая группа по поправкам не справляется с нагрузкой в срок

Руководители рабочей группы по внесению изменений в основной закон РФ намерены направить главе государства и в Государственную думу предложение перенести срок внесения поправок на более позднюю дату. Об этом в понедельник сообщил Андрей Клишас.



«РИА Новости» приводит следующую цитату речи г-на Клишаса: «В связи с большим количеством поправок в Конституцию, которые предлагают, как члены рабочей группы, так и граждане, регионы, институты гражданского общества, мы, сопредседатели рабочей группы, намерены обратиться к президенту и Госдуме с предложением продлить срок для внесения поправок в принятый Думой в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции».



Как известно, 23 января ГД единогласно утвердила в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправке в Конституцию. Второй чтение документа назначено на 11 февраля.



За каждое предложение президента будут голосовать граждане РФ согласно порядку, обозначенному рабочей группой и ЦИК. Окончательный формат голосования пока не определен, однако установлено, что оно будет проходить по закону в целом, а не по отдельным его пунктам.