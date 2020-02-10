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Неприкосновенность для бывших президентов… Быть или не быть?
18 февраля в 13:14 Внутренняя политика 0 392 Карина Мелова
18 февраля в ходе заседания рабочей группы Павел Крашенинников, председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству, поделился сведениями о том, что
рабочая группа по внесению поправок в Конституцию выступила с инициативой, предполагающей фиксацию права на неприкосновенность экс-президентов в основном законе государства (ист.: «РИА Новости»).
Помимо неприкосновенности, поднимается вопрос о предоставлении главе государства возможности распустить Государственную думу в случае, когда она не в состоянии назначить более трети Кабмина, и о том, что премьер-министр будет лично отвечать за соблюдение правительством президентских законов, распоряжений, указов и поручений.
«Сейчас предлагается, чтобы утверждались Думой все члены кабинета министров, за исключением силового блока. Что делать, если вдруг Дума не утверждает. Такая же процедура есть трехкратного отклонения для премьера. Появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы», – передает «Интерфакс» слова г-на Крашенинникова.
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