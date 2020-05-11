Укрупнение по-российски: Архангельская область и Ненецкий АО договорились об объединении

Врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить два региона. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Ненецкого АО по итогам встречи представителей двух регионов.



Ненецкий АО является одновременно и самостоятельным субъектом и РФ и входит в состав Архангельской области. Как поясняют юристы, объединение двух субъектов возможно только после проведения референдума; причем по итогам волеизъявления более половины граждан должны высказаться за такое объединение.



Напомним, 2 апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку. На его место был назначен губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский, а НАО временно возглавил его заместитель Юрий Бездудный.