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Укрупнение по-российски: Архангельская область и Ненецкий АО договорились об объединении
13 мая в 17:19 Внутренняя политика 0 148 Иван Тихонов
Врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить два региона. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Ненецкого АО по итогам встречи представителей двух регионов.
Ненецкий АО является одновременно и самостоятельным субъектом и РФ и входит в состав Архангельской области. Как поясняют юристы, объединение двух субъектов возможно только после проведения референдума; причем по итогам волеизъявления более половины граждан должны высказаться за такое объединение.
Напомним, 2 апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку. На его место был назначен губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский, а НАО временно возглавил его заместитель Юрий Бездудный.
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