|
Топилин: 13 регионов имеют дефицит бюджета на выплату индексаций по зарплатам бюджетников
Сегодня в 18:56 Рынок труда 0 39 Васильева Елена
13 субъектов Федерации столкнулись с проблемой дефицита бюджета для повышения заработной платы отдельным категориям бюджетников в рамках реализации майских указов президента РФ от 2012 года. Об этом сообщил сегодня глава Минтруда РФ Максим Топилин в ходе совещания президента Путина с членами правительства.
Он сказал: «У нас есть 13 регионов, в которых пока наблюдается небольшой дефицит. Мы исходим из того, что доходы регионов растут, и регионы смогут эту потребность покрыть до конца года». Министр также заявил о том, что в минувшем году соответствующий указ был выполнен на 100%.
Согласно майским президентским указам, зарплаты работников образования, науки и медицины должны вырасти к концу 2018 года до 200% от средней зарплаты по региону, а работников социальной сферы и среднего медперсонала – до 100% от средней по региону.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Сбербанком внедрена программа снятия наличных в банкоматах без банковского счетаСегодня в 18:23 Банки и кредитование
Путин: внимание к невыплате зарплат ослаблять нельзяСегодня в 17:57 Экономика
Максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках РФ снижена до 7,45%Сегодня в 17:42 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Пенсии будут назначать практически без участия человека Вводится единый порядок расчета размера прожиточного минимума пенсионеров Сбербанк: застройщикам отказывают в проектном финансировании из-за исков дольщиков Регулятор предлагает повысить порог страхования вкладов отдельным категориям вкладчиков Президент заявил о необходимости привлекать чиновников к серьезной ответственности за нарушения