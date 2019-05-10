Топилин: 13 регионов имеют дефицит бюджета на выплату индексаций по зарплатам бюджетников

13 субъектов Федерации столкнулись с проблемой дефицита бюджета для повышения заработной платы отдельным категориям бюджетников в рамках реализации майских указов президента РФ от 2012 года. Об этом сообщил сегодня глава Минтруда РФ Максим Топилин в ходе совещания президента Путина с членами правительства.



Он сказал: «У нас есть 13 регионов, в которых пока наблюдается небольшой дефицит. Мы исходим из того, что доходы регионов растут, и регионы смогут эту потребность покрыть до конца года». Министр также заявил о том, что в минувшем году соответствующий указ был выполнен на 100%.



Согласно майским президентским указам, зарплаты работников образования, науки и медицины должны вырасти к концу 2018 года до 200% от средней зарплаты по региону, а работников социальной сферы и среднего медперсонала – до 100% от средней по региону.