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Топилин: 13 регионов имеют дефицит бюджета на выплату индексаций по зарплатам бюджетников

Сегодня в 18:56 Рынок труда 0 39 Васильева Елена
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13 субъектов Федерации столкнулись с проблемой дефицита бюджета для повышения заработной платы отдельным категориям бюджетников в рамках реализации майских указов президента РФ от 2012 года. Об этом сообщил сегодня глава Минтруда РФ Максим Топилин в ходе совещания президента Путина с членами правительства.

Он сказал: «У нас есть 13 регионов, в которых пока наблюдается небольшой дефицит. Мы исходим из того, что доходы регионов растут, и регионы смогут эту потребность покрыть до конца года». Министр также заявил о том, что в минувшем году соответствующий указ был выполнен на 100%.

Согласно майским президентским указам, зарплаты работников образования, науки и медицины должны вырасти к концу 2018 года до 200% от средней зарплаты по региону, а работников социальной сферы и среднего медперсонала – до 100% от средней по региону.
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