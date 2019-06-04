Минтруд: число безработных в РФ выросло за неделю на 0,4%

Количество безработных, официально зарегистрированных службой занятости, увеличилось за прошедшую неделю на 0,4% и составляет 772 тыс. человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минтруда.



В сообщении сказано: «С 22 по 29 мая 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4 % и составила 772,22 тыс. человек».



За неделю в 39 регионах численность безработных снизилась, а в 41 субъекте Федерации – выросла.



В ведомстве добавили, что данные на 29 мая текущего года зафиксировали суммарную численность работников, находящихся в отпусках по инициативе руководства, работающих неполный рабочий день или вынужденно находящихся в простое, в количестве 102 930 человек.