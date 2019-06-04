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Минтруд: число безработных в РФ выросло за неделю на 0,4%
Сегодня в 11:56 Рынок труда 0 85 Васильева Елена
Количество безработных, официально зарегистрированных службой занятости, увеличилось за прошедшую неделю на 0,4% и составляет 772 тыс. человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минтруда.
В сообщении сказано: «С 22 по 29 мая 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4 % и составила 772,22 тыс. человек».
За неделю в 39 регионах численность безработных снизилась, а в 41 субъекте Федерации – выросла.
В ведомстве добавили, что данные на 29 мая текущего года зафиксировали суммарную численность работников, находящихся в отпусках по инициативе руководства, работающих неполный рабочий день или вынужденно находящихся в простое, в количестве 102 930 человек.
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